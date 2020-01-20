Сепаратистка Штепа отсудила у Украины 3600 евро

Экс-мер Славянская, одиозная сепаратистка Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы, получила от страны 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу.

Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека. Об этом рассказал адвокат бывшего чиновника Александр Шадрин, передает Укринформ.

"Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд", – сказал он.

Штепа получила от Украины 3600 евро

Отмечается, что в настоящее время Штепа находится в Славянске, ожидая вызова в суд в Харькове.

По словам Шадрина, до решения суда о мере пресечения она не должна круглосуточно быть дома. При этом, подчеркнул он, его подзащитная не собирается покидать Украину, любит ее и надеется на справедливый суд.

Правозащитник добавил, что 15 января должно было состояться заседание Орджоникидзевского районного суда Харькова по делу Нели Штепы, однако адвокаты "не смогли прибыть по уважительным причинам". Поэтому заседание перенесли на 10:00 11 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить ексочильници Славянская, одиозной сепаратистсци Нелли Штепе, денежную компенсацию.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал