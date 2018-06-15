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"Сенцова прячут": появилась тревожная информация о состоянии политзаключенного

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Запрет на встречу украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова и Уполномоченного по правам человека в Украине Людмилы Денисовой может свидетельствовать о серьезном ухудшении здоровья узника.

На это указывает и отказ в предоставлении информации о состоянии Сенцова, написала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Информация о недопуске украинской омбудсвумен к Сенцову более чем тревожна. Как и отказ начальника тюрьмы передать ей обновленные данные о его реальном состоянии здоровья... То, что Олега прячут, может свидетельствовать, как мне кажется, о серьезном ухудшении его состояния", ― написала Геращенко.

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Также она отметила, что по непонятной причине несколько недель назад Сенцову разрешили скайп-конференцию с российским политиком Ксенией Собчак и ее матерью.

Напомним, что Олег Сенцов, незаконно осужденный и удерживаемый в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве объявили бессрочный пикет посольства России с требованием отпустить всех политзаключенных украинцев.

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Тема
Дело Олега Сенцова
Персоны
Ирина ГеращенкоОлег СенцовЛюдмила Денисова
Место
Россия
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