"Сенцова прячут": появилась тревожная информация о состоянии политзаключенного

Запрет на встречу украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова и Уполномоченного по правам человека в Украине Людмилы Денисовой может свидетельствовать о серьезном ухудшении здоровья узника.

На это указывает и отказ в предоставлении информации о состоянии Сенцова, написала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Информация о недопуске украинской омбудсвумен к Сенцову более чем тревожна. Как и отказ начальника тюрьмы передать ей обновленные данные о его реальном состоянии здоровья... То, что Олега прячут, может свидетельствовать, как мне кажется, о серьезном ухудшении его состояния", ― написала Геращенко.

Также она отметила, что по непонятной причине несколько недель назад Сенцову разрешили скайп-конференцию с российским политиком Ксенией Собчак и ее матерью.

Напомним, что Олег Сенцов, незаконно осужденный и удерживаемый в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить всех украинских узников Кремля.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве объявили бессрочный пикет посольства России с требованием отпустить всех политзаключенных украинцев.