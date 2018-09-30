Сенцова готовы отпустить в Украину: в России назвали условие

Главным условием возврата Россией политзаключенного режиссера Олега Сенцова на территорию Украины является выдача граждан РФ, осужденных в США - Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также арестованной летом 2018 года Марии Бутиной.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Новая газета", ссылаясь на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной.

"Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров", - сказал источник.

Олег Сенцов

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изданию, что не знает о таких инициативах.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в полярном городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об ответе от председателя Совета при президенте РФ по поводу состояния здоровья режиссера. В РФ сообщили, что Сенцов находится под диспансерным наблюдением из-за заболевания опорно-двигательного аппарата.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Служба исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу показала свежее фото изможденного украинского режиссера, незаконно удерживаемого в РФ. Судя по снимку, Сенцов еще больше похудел из-за голодовки. Выглядит украинец нездоровым и измученным.