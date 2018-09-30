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Сенцова готовы отпустить в Украину: в России назвали условие

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Главным условием возврата Россией политзаключенного режиссера Олега Сенцова на территорию Украины является выдача граждан РФ, осужденных в США - Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также арестованной летом 2018 года Марии Бутиной.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Новая газета", ссылаясь на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной.

"Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров", - сказал источник.

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Олег Сенцов

Олег Сенцов

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изданию, что не знает о таких инициативах.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в полярном городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об ответе от председателя Совета при президенте РФ по поводу состояния здоровья режиссера. В РФ сообщили, что Сенцов находится под диспансерным наблюдением из-за заболевания опорно-двигательного аппарата.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Служба исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу показала свежее фото изможденного украинского режиссера, незаконно удерживаемого в РФ. Судя по снимку, Сенцов еще больше похудел из-за голодовки. Выглядит украинец нездоровым и измученным.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Темы
Украинские политзаключенные в РоссииДело Олега Сенцова
Персоны
Олег СенцовМария Захарова
Место
Россия
Объект
Украина
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Anatoly Sava
Anatoly Sava
россия ещё раз подтвердила, что один украинец стоит трёх кацапов.
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1
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Графский Степан
Графский Степан
Бред)) Луис Карвалан 2.0
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викторов виктор
викторов виктор
Сенцов будет готов к передаче только через месяц . Ему сейчас ЧИП вшивают и Кисель-ТВ пичкают
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