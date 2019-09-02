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2 сентября • обновлено в 20:21
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Сенцов пропал? Стало известно, где находятся плененные Кремлем украинцы

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В московском СИЗО "Лефортово", вероятно, находятся 8 украинских политзаключенных и 24 пленных моряка, удерживаемых Россией.

Об этом на странице в Facebook заявил украинский журналист Роман Цимбалюк. Как сообщил он, именно для такого количества людей управляющие следственным изолятором согласились принять передачи.

"Только что с Викторией Ивлевой (российская журналистка. – Ред.) провели операцию по установлению личностей граждан Украины, которые находятся в СИЗО... Передачи приняли, что уже само по себе является большой удачей", – написал Цимбалюк.

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Он уточнил, что ему удалось передать передачи для:

  • Романа Сущенко;

  • Владимира Балуха;

  • Александра Кольченко;

  • Николая Карпюка;

  • Станислава Клыха;

  • Павла Гриба;

  • Евгения Панова;

  • Алексея Сизоновича.

"Всего 32 человека. Возможно, список неполный. Также непонятно, где Сенцов", – отметил журналист.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Факты

Он добавил, что украинцам передавали в основном сигареты, орехи, хлеб и шоколад.

Сенцов пропал? Стало известно, где находятся плененные Кремлем украинцы

facebook.com/RomanTsymbaliuk

Сенцов пропал? Стало известно, где находятся плененные Кремлем украинцы

facebook.com/RomanTsymbaliuk

Сенцов пропал? Стало известно, где находятся плененные Кремлем украинцы

facebook.com/RomanTsymbaliuk

Напомним, недавно стало известно, что украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России, не оказалось ни в СИЗО "Лефортово", ни в Бутырском изоляторе в Москве.

Как писал OBOZREVATEL, между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.

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Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Темы
Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт
Персоны
Роман Цимбалюк Олег Сенцов Павел Гриб Роман Сущенко Владимир Балух Александр Кольченко Николай Карпюк Станислав Клых Евгений Панов
Место
Россия Москва
Теги
обмен военнопленные фотографии
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васильевич василий
васильевич василий
На фото вранье . В России колбасы в магазинах нету
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2
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Жлоб Цымбалюк! Один хлеб! А Колбаса? А компот?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну теперь "режиссёра" плохой тряпкой из нашей тюрьмы не выгонишь. Такой подогрев)))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
CARGO 100, Ну так он рекорд Надии побил, вот и успокоился...
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CARGO 100
CARGO 100
Пигин Макс, а он шо, голодать бросил?
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