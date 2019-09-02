Сенцов пропал? Стало известно, где находятся плененные Кремлем украинцы

В московском СИЗО "Лефортово", вероятно, находятся 8 украинских политзаключенных и 24 пленных моряка, удерживаемых Россией.

Об этом на странице в Facebook заявил украинский журналист Роман Цимбалюк. Как сообщил он, именно для такого количества людей управляющие следственным изолятором согласились принять передачи.

"Только что с Викторией Ивлевой (российская журналистка. – Ред.) провели операцию по установлению личностей граждан Украины, которые находятся в СИЗО... Передачи приняли, что уже само по себе является большой удачей", – написал Цимбалюк.

Он уточнил, что ему удалось передать передачи для:

Романа Сущенко;

Владимира Балуха;

Александра Кольченко;

Николая Карпюка;

Станислава Клыха;

Павла Гриба;

Евгения Панова;

Алексея Сизоновича.

"Всего 32 человека. Возможно, список неполный. Также непонятно, где Сенцов", – отметил журналист.

Олег Сенцов Факты

Он добавил, что украинцам передавали в основном сигареты, орехи, хлеб и шоколад.

facebook.com/RomanTsymbaliuk

facebook.com/RomanTsymbaliuk

facebook.com/RomanTsymbaliuk

Напомним, недавно стало известно, что украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России, не оказалось ни в СИЗО "Лефортово", ни в Бутырском изоляторе в Москве.

Как писал OBOZREVATEL, между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!