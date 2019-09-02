Сенцов пропал? Стало известно, где находятся плененные Кремлем украинцы

В московском СИЗО "Лефортово", вероятно, находятся 8 украинских политзаключенных и 24 пленных моряка, удерживаемых Россией.
Об этом на странице в Facebook заявил украинский журналист Роман Цимбалюк. Как сообщил он, именно для такого количества людей управляющие следственным изолятором согласились принять передачи.
"Только что с Викторией Ивлевой (российская журналистка. – Ред.) провели операцию по установлению личностей граждан Украины, которые находятся в СИЗО... Передачи приняли, что уже само по себе является большой удачей", – написал Цимбалюк.
Он уточнил, что ему удалось передать передачи для:
Романа Сущенко;
Владимира Балуха;
Александра Кольченко;
Николая Карпюка;
Станислава Клыха;
Павла Гриба;
Евгения Панова;
Алексея Сизоновича.
"Всего 32 человека. Возможно, список неполный. Также непонятно, где Сенцов", – отметил журналист.
Олег Сенцов
Факты
Он добавил, что украинцам передавали в основном сигареты, орехи, хлеб и шоколад.
facebook.com/RomanTsymbaliuk
facebook.com/RomanTsymbaliuk
facebook.com/RomanTsymbaliuk
Напомним, недавно стало известно, что украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России, не оказалось ни в СИЗО "Лефортово", ни в Бутырском изоляторе в Москве.
Как писал OBOZREVATEL, между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.
Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности. Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.