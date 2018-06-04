Сенцов согласился на встречу с архиепископом Климентом

Голодающий в российском СИЗО украинский политзаключенный Олег Сенцов согласился встретиться с архиепископом Симферопольским и Крымским Климентом.

"Итог. Олег все-таки согласился на встречу с Климентом", - написала на своей странице в Facebook сестра украинца Наталья Каплан.

До этого момента она рассказывала, что Сенцов категорически отказал во встрече архиепископу.

"Нет слов. К Олегу в Лабытнанги приехал архиепископ Климент. Да, он многое делает, в том числе для политзаключенных. Но, блин, мы договаривались, что перед приездом я спрошу у Олега, хочет ли он этой встречи. Все-таки Олег не является сторонником религии, причем любой. Спрашивается, зачем нужны были эти договоренности", – написала сестра украинца Наталья Каплан в Facebook.

"Я понимаю, что Климент из добрых побуждений. Но, люди добрые светлые православные, вы хоть понимаете, что не все разделяют ваше мировоззрение, вы признаете существование другой точки зрения или атеисты это не люди и их мнение идет на три буквы? Или вам пофигу на это все, вам виднее, как лучше поступить, и человека спрашивать не нужно", – подчеркнула сестра политзаключенного.

Она попросила отнестись к тому, что написала, без спекуляций.

"Давайте без спекуляций, что Олег отказался под давлением, потому что тут совсем другое и чекисты хоть и сволочи до мозга костей, но в этом деле они ни при чем. Ну, и надеюсь, без грязных инсинуаций обойдется. Это я уже просто предвижу всякую возможную возню", – резюмировала Каплан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

Российская телеведущая Ксения Собчак выяснила, что у него выпали два зуба. Как рассказала его сестра, Сенцову ежедневно колют по литру глюкозы с начала голодовки.