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25 октября • обновлено в 20:00
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"Подорву себя и их": озвучена новая версия гибели "Сенсея" в Киеве

3.3т Читать материал на украинском

Побратимы ветерана АТО Виктора (Сенсея) Дегтярева, который погиб от взрыва гранаты в центре Киева, предположили, что он мог накрыть собой боеприпас, спасая других.

Свою версию ЧП они озвучили на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 25 октября, пишут "Факты".

По словам командира разведгруппы "Купол", которую основал Дегтярев, Анатолия Крайнова, полиция подтвердила, что граната взорвалась, зажатая в руках бывшего бойца и накрытая его телом.

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Виктор Дегтярев: озвучена новая версия гибели

Виктор Дегтярев: озвучена новая версия гибели

24 канал

"Человек увидел, что граната разрывается, и он ее накрыл, чтобы кто-то рядом не пострадал", – заявил Крайнов.

Кроме того, выяснилось, что снаряд мог принести охранник Михаил Никитин, который стал второй жертвой взрыва. Военные заверили, что Дегтярев из зоны боевых действий был доставлен из-под Иловайска в тяжелом состоянии в госпиталь Днепра, поэтому ни оружия, ни боеприпасов привезти с собой не мог.

Ветеран АТО Александр Василенко, который в тот вечер видел погибших, рассказал, что Никитин говорил им о намерении из-за сложных обстоятельств покончить жизнь самоубийством при помощи гранаты.

"Жена от него ушла. И он тогда сказал: „У меня есть граната. Я подорву и себя, и их“. Жену свою. Мы с Виктором его уговаривали и, вроде бы уговорили, что не стоит оно того. Жизнь продолжается", — поделился Василенко.

Крайнов добавил, что взрыв сразу приписали Дегтяреву, потому что Никитин не воевал.

Все о смертельном ЧП с Дегтяревым читайте тут.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Вечером 22 октября в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Одним из погибших оказался легендарный участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

  • Журналист и военный эксперт Юрий Бутусов предположил, что причиной могло стать тяжелое психическое состояние военного.

  • Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что нельзя исключать, что граната, из-за которой погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев, могла быть приведена кем-то в опасное состояние.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
АТО взрыв
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hunt andres
hunt andres
Б ляяяядь, как же вы заипали всех этим легендарным алкашом Сенсеем!!!!!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Это какая-то совсем уж фантастическая версия.
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Увидел что граната взорвалась и ещё успел её накрыть собой???? Или может сначала он накрыл гранату, а потом она взорвалась?Очередная сказка, короче.
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