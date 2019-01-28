''Сенсация!'' Стало известно о новом повороте в деле Зайцевой

Прокуратура не исключает возможности открытия дела против следователя Игоря Волкова, который является участником расследования масштабной смертельной аварии в Харькове с Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк. "Вот это заявление, можно сказать сенсация! Более года после ДТП, прокуроры все видели, экспертизы без ответов принимали, принимали во внимание и обосновывали на них обвинения, добавляли смягчающие обстоятельства Зайцевой, не добавляли отягчающие. И наконец, не исключают производство", — отметила она.

Доцяк также указала на то, что во время заседания 28 января допросить Волкова в суде требовал адвокат Дронова, однако судья в такой просьбе отказал.

Обвиняемая в ДТП Елена Зайцева facebook.com/tetyana.dotsyak

"Вот только вопросы к Волкову — это прямые вопросы в прокуратуру. Неужели против себя также откроют производства?" — написала журналистка.

Она подчеркнула, что именно Волков, по словам экспертов, не передал им документы, которые могут свидетельствовать о состоянии наркотического опьянения Зайцевой во время аварии.

"В суде Федирко [нарколог Елена Федирко, которая проводила экспертизу по делу смертельного ДТП] проговорилась, что именно Волков звонил ей несколько раз и говорил, сколько брать мочи и крови — позже биоматериала почему-то не хватило для исследований. Скорость не установлена, красный автомобиль, с которым могли быть гонки в Зайцевой, не найдено и еще много чего не установлено и не найдено", — отметила Доцяк.

"Что касается доводов Федирко, она должна была четко руководствоваться своей должностной инструкцией, согласно которой участие следователя после направления на обследование... его участия уже нет. Следователь только получает заключение обследования… Розпечаток звонков между Федирко и следователем в материалах дела, конечно, нет", — наводит она слова прокурора Игоря Омельченко.

При этом Доцяк считает, что заявление прокуроров о возможном новом судебном разбирательстве популистское, сделанное для того, чтобы "сбить градус перед приговором".

"Просто напомню, что у Волкова уже были все необходимые документы, которые нужно было передать судебно-медицинским экспертам для главного вывода. Он их не передал", — подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL:

18 октября 2017 года в центре Харькова произошло серьезное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Суд арестовал обоих участников ДТП – Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

19 июля стало известно, что в деле не могут найти ключевого свидетеля – врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии и обнаружила следы наркотиков в ее крови.

Дополнительная экспертиза по делу смертельного ДТП в Харькове установила, что Алена Зайцева могла успеть остановить свой Lexus до столкновения с автомобилем Геннадия Дронова.

22 января в суде дала скандальные показания врач-нарколог Елена Федирко, которая является ключевым свидетелем в расследовании, но ее не могли найти для проведения допроса еще с минувшего лета.

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