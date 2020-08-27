"Сенатор" РФ потребовал от Зеленского признать Крым российским
"Сенатор" от временно оккупированного Крыма Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы должен решить вопрос признания полуострова российским.
Как сообщает РИА Новости, представитель страны-агрессора потребовал, чтобы высшее украинское политическое руководство создало для этого специальную площадку.
"Все разговоры и гипотезы по возвращению Крыма в состав Украины несостоятельны. Этого никогда не будет и никто у нас в стране этого не допустит. Зеленскому нужно задуматься над созданием в Украине политической дискуссионной площадки, которая займется вопросами налаживания добрососедских и партнерских отношений с Россией и выработкой решений по признанию российского статуса Крыма", – сказал Цеков.
По его словам, создание любой другой площадки, конечной целью которой не является признание Крыма "частью" России, – это якобы пустая трата времени.
"Не стоит даже и пытаться. Все подобные бесперспективные инициативы киевских властей провалятся, не успев начаться. Никто в цивилизованном мире не будет обсуждать Крым, так как осознают очевидный факт, что это законная и историческая территория России", – высказался "сенатор" оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то, что Россия не хочет говорить о Крыме в "нормандском формате", он все равно является украинской территорией и вернется обратно.
Также глава государства предположил, что оккупированный полуостров быстрее вернется в состав Украины в случае развития соседней с ним Херсонщины.
В свою очередь украинский журналист, бывший узник Кремля Роман Сущенко считает, что Донбасс уже в обозримом будущем вернется в состав Украины, вот процесс деоккупации Крыма будет сложнее, но все же также реален.