Семья из Беларуси попросила защиты у Украины из-за преследования на родине

Семья из Беларуси попросила у Украины международной защиты из-за преследования на родине. Двое взрослых (мужчина и женщина) вместе с детьми прибыли в один из пунктов пропуска на украинско-белорусском участке границы в пределах Черниговской области. Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.

Во время прохождения пограничного контроля граждане Беларуси обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране.

По словам мужчины, семья в течение определенного времени ощущала давление со стороны белорусских правоохранительных органов. Впрочем из страны супруги с детьми решили выехать после того, как против мужчины было возбуждено уголовное дело по сфальсифицированным обвинениям во взяточничестве.

Пограничники разъяснили иностранцам порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформили им въезд в Украину в установленном порядке. В подразделение миграционной службы Украины пограничники направили сообщение об обращении за защитой.

По данным ГНСУ, за последнее время в пункты пропуска на государственной границе Украины с просьбой о защите обратились 15 граждан Беларуси.