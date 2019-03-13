Семья искала два дня: под Запорожьем загадочно погибла молодая девушка

В городе Мелитополь (Запорожская область) в среду, 13 марта, найдено труп 20-летней девушки, которую двумя сутками ранее объявили в розыск после исчезновения из дома.

Об этом сообщает городской портал "МВ. Местные вести". Уточняется, что тело Бачковой Людмилы было обнаружено в реке Молочной неподалеку от улицы Пушкина.

По результатам предварительного осмотра, эксперты не нашли следов насильственной смерти. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Известно, что жительница города 1961 года рождения заявила об исчезновении своей дочери 11 марта.

Того дня, примерно в 14:00, девушка ушла с места проживания по улице Пушкина в Мелитополе и домой не вернулась. Сообщалось, что мобильного телефона при себе у нее не было.

В заявлении полиции о розыске также указывалось, что из-за болезни у девушки была затруднена речь, общение с гражданами, недоверчивое отношение к окружающим. Среди особых примет называлась хромота и сутулость.

По факту смерти девушки начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

zp.npu.gov.ua

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