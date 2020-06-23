Семья главы следствия по делу Шеремета владеет имуществом на десятки миллионов, – СМИ. Фото и видео

Семья первого заместителя главы Нацполиции и руководителя следственно-оперативной группы по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета Евгения Коваля владеет земельными участками и недвижимостью более чем на миллион долларов.

Об этом говорится в расследовании Марии Землянской для телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бигусом". Члены семьи не имеют официальных подтверждений заработков, сопоставимых с этой суммой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В частности, речь идет о земельных участках в курортных Карпатах. Стоимость 2,4 га в Пилипце, где, вероятно, строят базу отдыха, и более 5,5 га в селе Ричка оценили более чем в миллион долларов. А также о земле под Киевом – в Процеве, Кийлове, Хотяновке, Нижней Дубечне и Новоселках.

Расследователи отметили, что вся земля оформлена на отца первого заместителя председателя Нацполиции Александра Коваля.

Семья Коваля владеет землей в курортных Карпатах Bihus.Info

Семья Коваля владеет землей в курортных Карпатах Bihus.Info

На участке в Пилипце ведется активное строительство и обустройство территории. Если раньше по документам в эксплуатацию было введено 4 коттеджа, то сейчас добавилось еще 2 и СПА на 671 квадратный метр.

Семья Коваля владеет землей под Киевом Bihus.Info

Также члены семьи Коваля владеют участком площадью более гектара в Кийлове – живописной части вдоль Днепра, где сотка земли стартует с отметки в 26 тысяч гривен.

Рядом в Процеве в их собственности находится еще 5 участков площадью 64 сотки с минимальным ценником в 15 тысяч гривен за сотку.

Семья Коваля владеет землей под Киевом Bihus.Info

11 соток под новым коттеджем в Хотяновке, что рядом с Вышгородом, числится в собственности мужа родной сестры первого заместителя главы Нацполиции. Также он, согласно реестру прав на недвижимость, владеет более 7 гектарами в Новоселках, где стоимость сотки стартует от 30 тысяч гривен.

Журналисты Bihus.Info отметили, что официальные доходы членов семьи полицейского в разы меньше стоимости вышеупомянутых активов.

Например, Екатерина Крет – сестра Коваля, которая раньше работала в налоговой Вышгорода, в представленной в 2019 году декларации, отчиталась о 420 тысячах гривен годового дохода на двоих с мужем.

Многочисленное имущество, оформленное на нее и мужа, женщина не указала. От каких-либо комментариев Крет отказалась.

Самого Евгения Коваля, в декларации которого из недвижимости значится только две квартиры в столице и два участка под Киевом, журналисты Bihus.Info встретили во время посадки в элитный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge. Такое авто сейчас стоит около двух миллионов гривен. Машина отсутствует в декларации полицейского, сам он заявил, что это служебный транспорт.

В собственности Коваля указан только ВАЗ 2113 Bihus.Info

Кроме того, журналисты заметили еще две машины, которые, вероятно, обслуживают Коваля и его семью. Их тоже нет в декларации первого заместителя главы Нацполиции. Там указаны только ВАЗ 2113 в собственности и два Рендж Ровера в пользовании, из которых один записан на отца.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, журналисты нашли элитные квартиры и авто у главы Энергетической таможни ГФС Украины Андрея Хомяка. Он задекларировал их на маму-пенсионерку.