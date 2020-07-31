Семьи жертв катастрофы самолета МАУ предъявили требование Ирану

Иран должен рассказать всю правду о сбивании пассажирского самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном и понести ответственность, а потом уже предлагать компенсации.

Такого мнения придерживаются родственники погибших в авиакатастрофе, в частности, представитель Ассоциации семей жертв рейса PS752 Хамед Эсмаэлион, передает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Они (иранская сторона. – Ред.) хотят создать впечатление, что семьям якобы нужны компенсации. Это не так. В нашей Ассоциации почти 120 семей жертв, и все мы едины и говорим в один голос: компенсации должны идти после расследования и установления правосудия", – сказал он.

Канадец потерял жену и дочь в авиакатастрофе и говорит, что сейчас вообще не думает о компенсации. Ведь прежде всего его волнует то, что стало причиной трагедии, по которой его родные больше никогда не вернутся домой.

"Это главный вопрос для меня, я больше ни о чем не могу думать. И когда они говорят о компенсации – это оскорбляет меня, потому что нельзя оценивать людей", – подчеркивает Эсмаэлион.

Иран назвал причиной сбивания самолета МАУ "человеческую ошибку"

Представитель Ассоциации семей жертв катастрофы самолета МАУ отметил, что хотел бы, чтобы представитель его объединения тоже участвовал в расследовании, а также в переговорах, которые сейчас идут в Киеве. Однако, подчеркнул Эсмаэлион, канадский Совет по безопасности транспорта отказал организации в этом.

Похожее мнение высказали и родные погибших в авиакатастрофе украинцев. В частности, гражданская жена бортпроводника "МАУ" на рейсе PS752 Игоря Матькова Кристина Александрович говорит, что компенсация могла бы помочь родителям мужа, которые потеряли кормильца, однако сама она хочет знать имена виновных.

Родные жертв катастрофы с самолетом МАУ в Иране требуют справедливого следствия и наказания виновных

"Я не была официальной женой Игоря, поэтому на сегодня ни на одну компенсацию не рассчитываю. Мое мнение может не быть показательной, но я потеряла близкого мне человека, и прежде всего хочу, чтобы состоялось следствие... Для меня самое важное – это справедливый суд и наказание всех, кто это сделал. Ведь люди выполняли свою работу. А их – убили", – отметила Александрович.

Вдова пилота рейса Владимира Гапоненко Екатерина тоже подчеркивает, что не верит в заявления иранских властей о "человеческой ошибке" и хочет, чтобы причастные к трагедии были наказаны.

"Гражданский самолет был сбит военной ракетой. И это исключает ошибку, случайность и человеческий фактор. Должна быть ответственность тех, кто это сделал", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 30 июля начались переговоры с делегацией Ирана о компенсации за сбитый пассажирский самолет МАУ рейса PS752 над Тегераном.