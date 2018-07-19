Семеро вышли из строя: ВСУ нанесли сокрушительный удар по "Л/ДНР"

Украинские военные на Донбассе в среду, 18 июля, вышли с боев без потерь, в то время как террористы не досчитались семерых - двое погибли, пятерых ранило.

Так, противник 17 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе три раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

Они проявили активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганькой, Троицкого, Орехового, Луганского, Светлодарска, Южного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного.

Наряду с этим, противник в районе Светлодарской дуги трижды применил 82-мм минометы, а в районе Станицы Луганской совершил очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Объединенные силы на Донбассе разбили позиции подконтрольных России террористов, уничтожив, как минимум, несколько единиц их техники.