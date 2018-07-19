МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Семеро вышли из строя: ВСУ нанесли сокрушительный удар по "Л/ДНР"

2.3тЧитать новость на украинском

Украинские военные на Донбассе в среду, 18 июля, вышли с боев без потерь, в то время как террористы не досчитались семерых - двое погибли, пятерых ранило.

Так, противник 17 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе три раза из запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

Они проявили активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганькой, Троицкого, Орехового, Луганского, Светлодарска, Южного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного.

Новости
"Обычная работа": российский писатель рассказал, как убивал людей на Донбассе

Наряду с этим, противник в районе Светлодарской дуги трижды применил 82-мм минометы, а в районе Станицы Луганской совершил очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Объединенные силы на Донбассе разбили позиции подконтрольных России террористов, уничтожив, как минимум, несколько единиц их техники.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
4
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Опять ЛДНР отчитались о потерях.Фейсучные перемоги нужны для того, чтобы скачущее стадо считало сцыкливый ВСУшный сброд армией.На деле же НИ ОДИН населенный пункт, удерживаемый бойцами республик после Иловайко-Дебальцевской операции по утилизации шароварни шароварней не отбит.
Ответить
3
1

Наши блоги