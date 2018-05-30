Семенченко и Саакашвили в деле: РФ дала старт новому проекту по захвату власти в Украине

Российские спецслужбы начали воплощать в жизнь новый проект под названием "Первый национальный украинский конгресс", целью которого является создания негативного образа Украины на международной арене и, по возможности, подрыв нашего государства изнутри за счёт радикальной составляющей.

Об этом говорится в аналитическом материале группы "Информационное сопротивление".

"Кремль создал очередного гомункула - новый политический проект, Имя этому проекту - Первый национальный украинский конгресс (ПНУК)", - говорится в сообщении.

Реализатором идеи русских выступил некий гражданин США, "щирый украинец" с самым что ни на есть украинским именем Рустам Ташбаев, который и до этого неоднократно попадал в поле зрения украинских правоохранителей.

Рустам Ташбаев

При этом Ташбаев принял решение провести этот так называемый "Конгресс" в чешской столице Праге. Мероприятие проходило за закрытыми дверями.

ИС сообщает, что "участники" этого "театрального действа" признали украинский парламент "нелегитимным" и определили "Конгресс" как "альтернативное законодательное собрание".

При этом "конгрессмены" назвали Министерство внутренних дел "источником коррупции и уголовной преступности в Украине", а Генеральную прокуратуру и ее подразделения охарактеризовали как "преступную организацию".

"...Согласно официальному заявлению Ташбаева (и это, кстати, прописано в основных задачах "Конгресса") "конгрессмены" хотят создать в нашей стране параллельные силовые структуры, сформировать альтернативные "народные прокуратуры"; легализовать добровольческие батальоны и т. п"., - указывает ИС.

Кроме того, "Конгресс" "официально" выдвинул в президенты Украины активиста Майдана Ивана Бубенчика, которому сейчас объявлено подозрение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в ходе Революции Достоинства. Самого же Ташбаева, по данным ИС, назначили "краевым командиром иностранных частей Украинской Повстанческой Армии".

Иван Бубенчик Апостроф

"Ему предоставлены широкие военные полномочия - от создания трибунала для действующей власти к формированию украинской национальной армии как на территории Украины, так и за ее пределами", - сообщает ИС.

Также отмечается, что сам "конгресс" скорее, следует назвать собранием радикалов – никому не известных людей, кроме депутата от "Самопомочі" Семена Семенченко.

Семен Семенченко

"Вероятно, среди народных депутатов эти идеи поддерживает лишь Семён Семенченко – человек, непосредственно принимавший участие в первом съезде "Конгресса". Кстати, ещё до запуска акции "Майдан 3.0", Ташбаев активно делал репосты с Facebook страницы народного избранника, а в последующем оный и сам поддержал инициативу радикала – начать бессрочную протестную акцию, о чём не преминул указать в социальных сетях", - говорится в расследовании

Помимо этого, ИС сообщает, что выдворенный из Украины экс-президент Грузии Михеил Саакашвили также поддержал "Конгресс".

Михеил Саакашвили

"Да, тот самый человек, который в 2017 году пытался действовать по тому же плану, который не удалось реализовать Ташбаеву. Как вы помните, Саакашвили – до своего выдворения – пытался сменить государственный строй за деньги Кремля. И вот сейчас, по имеющейся информации, в отеле "Krystal" у бывшего президента Грузии состоялась встреча с Ташбаевым. О чём говорили эти двое – неясно; но с высокой долей вероятности можно сказать, что переговоры были неслучайны, что цели этих двух людей совпадают и, вероятно, что спонсор их программы - одна и та же структура. Кремль, точнее его спецслужбы", - пишет ИС.

При этом в ИС отмечают неожиданно мгновенную активность российских пропагандистских СМИ, которые тут же распространили новость о личности нового "кандидата в президенты Украины", - "майдановского стрелка", выдвинутого "украинскими националистами".

"В общем, Москва работает в неизменном режиме: создает радикальные структуры, а затем с их помощью устраивает разного рода провокации и диверсии, в том числе информационные", - подчеркнули в ИС.

Новости Почему Путин не захватит власть в Украине

Что касается личности инициатора ПНУК Ташбаева, то в "ИС" сообщили, что он родился в Ленинграде, учился в Калининградском Высшем военно-морском училище, из которого решил отчислиться в связи с желанием продолжить службу в Прибалтике. В 1991 году он переехал в Житомир, где в 1996 году его арестовывают представители УБОП, и некоторое время Ташбаев проводит в Житомирской колонии. Потом он уехал в США, где в 1999-м получил политическое убежище. Американское гражданство ему выдали только в мае 2015 года.

В январе 2015 года, впервые за 18 лет, Ташбаев приехал в Украину и позиционировал себя "как военный аналитик американского консорциума Strategem", который якобы готовит программу переобучения ВСУ.

"Апофеозом деятельности Рустама Ташбаева стали события, произошедшие 7 июня 2015 года, когда так называемые активисты, непосредственно управляемые им, установили палатки в центре Киева, назвав эту акции "Майдан 3.0". В дальнейшем акцию разогнала самооборона Майдана, а самого Ташбаева депортировали за пределы Украины. При этом СБУ уже тогда заявила, что провокационные мероприятия финансировались через террористические организации "ЛДНР", - сообщили в "ИС".

Напомним, накануне сообщалось, что Саакашвили заговорил о новом "прорыве" в Украину.