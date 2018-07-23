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Сексуальное насилие: всплыли ужасные данные об освобожденных из плена "ЛДНР"

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Во время прохождения медосмотра у большинства освобожденных из плена террористов "ЛДНР" были обнаружены черепно-мозговые травмы, а часть из них также признались, что подвергались сексуальному насилию.

Об этом вице-спикер Верховной Рады, участница переговоров в Минске Ирина Геращенко заявила в интервью УП.

Кроме медосмотра все освобожденные проходят проверку спецслужб, но как отмечает замглавы парламента, не только потому, что их в чем-то подозревают, а только для того, чтобы из этих разговоров СБУ и другие ведомства по крупицам собирали информацию, кого еще могут удерживать боевики.

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"У меня есть справка от врачей – у всех освобожденных были черепно-мозговые травмы. Их пытали, били по голове. Двенадцать признались в сексуальных изнасилованиях. Когда ты знаешь обо всем этом ужасе, очень болезненно переживаешь любые улыбки мировых лидеров рядом с Путиным. Нет там почему смеяться", - отметила Геращенко.

Напомним, ранее экс-пленный боец ВСУ рассказал, как судят террористы "ДНР".

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
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Salnikov Oleg
Salnikov Oleg
А эта разжиревшая кухарка не хочет рассказать в каком состоянии возвращали из плена бойцов ДНР и ЛНР. А если сказать одной фразой то шумерские морекопатели в своём репертуаре - а нас-то за шо.
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