Сексуально домогались: появились подробности нападения подростков на Тернопольщине

На Тернопольщине сверстники домогались до 16-летней Марии Неверовов, которую чуть не зарезали.

Как говорится в сюжете ТСН, оба парня, которые после распития алкогольных напитков сначала избили, а потом резали горло девушке, являются выходцами из благополучных семей.

"Я не думала, что так произойдет", - со слезами рассказала Неверова. По словам врачей, когда она поступила в больницу с перерезанным горлом, была угроза жизни.

Все три участника инцидента учатся в одном училище. 23 сентября они купили спиртное и пошли распивать его в заброшенный дом. Когда алкоголь подействовал, парни начали приставать к сверстнице.

"Они меня домогались, я не хотела. Он меня начал душить. Я потеряла сознание", - рассказала Неверова.

Парни продолжали над ней издеваться, даже когда она потеряла сознание. Маша очнулась, когда уже стемнело. Она не помнит, как добралась до общежития. По словам коменданта, дежурная рассказала, что пришла девочка с перерезанным горлом, после чего сразу вызвали скорую.

"Она за свои деньги покупала и бутылку вина, и бутылку водки. И они трое распили это спиртное. И конечно голова закружилась сильно и эти ребята начали к ней приставать", - рассказала воспитатель Галина Вайнер.

Как сообщают родственники и знакомые несовершеннолетних обидчиков, у них раньше не было проблем с законом. Бабушка одного из парней рассказала, что ее внук спокойный и всегда ей помогал.

"Я не знаю, что произошло. Понимаете. Я даже не знаю, что сказать. У меня такой шок, я не могу ни есть, ни спать", - рассказала женщина.

Ребята признали свою вину в СИЗО. Однако откуда взялась агрессия, они не смогли объяснить. Зато в общежитии уверены, что всему виной алкоголь.

"Квалификация статьи предусматривает лишение свободы от семи лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества", - рассказала заместитель начальника следственного отделения Кременецкого ОП ГУНП в Тернопольской области Романа Капранчук.

Односельчане надеются, что накажут не только подростков. Но и тех, кто продал им спиртное. Сама пострадавшая готова простить обидчикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, по версии полиции, Неверова начала насмехаться над парнями, после чего они ее избили палкой, придушили и начали резать горло стеклом от разбитой бутылки.