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31 октября • обновлено в 10:56
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Ганна Маляр
Ганна Маляр
Кандидат юридичних наук, експерт-кримінолог Все статьи автора

Секс-скандалы в Раде: кому на самом деле платят нардепы

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Выхожу по скайпу в эфиры, дала уже комментарий для итоговых новостей недели - и все это о секс-скандалах в ВР.

Секс-скандалы в Раде: кому на самом деле платят нардепы

Нравственную оценку я давать не буду, меня не касается чужая личнаю жизнь. Но всем мужчинам, которые покупают услуги проституток, хочу сказать:

вы подпитываете криминальную среду,

вы платите деньги не только проститутке, но и правоохранителям, которые "крышуют" этот криминальный бизнес,

вы платите сутенеру,

вы участвуете в сексуальной эксплуатации людей,

вы берете участие в торговле людьми,

вы запираете за этими женщинами круг безысходности - безысходности из долгов, насилия и рабства.

Поймите, даже если вы пушистый зайчик и наручники с кнутом применяет она к вам, а не наоборот, проституция - это среда, в которой этой женщине опасно, потому что вы - зайчик, но другие наносят этим женщинам телесные повреждения - до тяжелых, и правоохранители такие заявления не принимают.

Поэтому, народные избранники должны сделать все для уничтожения преступной среды секс-эксплуатации, а не инвестировать в нее.

Напомню, что за проституцию у нас установлена административная ответственность. То есть, клиент проститутки по сути участвует в совершении правонарушения.

Кроме того, у нас установлена уголовная ответственность за сутенерство, сводничество, втягивание в проституцию и содержание домов. И вы, как клиент, всего этого касаетесь - вы подпитываете этот преступный бизнес.

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Автор
Ганна Маляр Ганна Маляр
Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
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Место
Украина
Теги
Секс секс скандал Верховная Рада Украины депутат
Источник
Источник: Facebook Анны Маляр
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