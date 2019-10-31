Выхожу по скайпу в эфиры, дала уже комментарий для итоговых новостей недели - и все это о секс-скандалах в ВР.
Нравственную оценку я давать не буду, меня не касается чужая личнаю жизнь. Но всем мужчинам, которые покупают услуги проституток, хочу сказать:
вы подпитываете криминальную среду,
вы платите деньги не только проститутке, но и правоохранителям, которые "крышуют" этот криминальный бизнес,
вы платите сутенеру,
вы участвуете в сексуальной эксплуатации людей,
вы берете участие в торговле людьми,
вы запираете за этими женщинами круг безысходности - безысходности из долгов, насилия и рабства.
Поймите, даже если вы пушистый зайчик и наручники с кнутом применяет она к вам, а не наоборот, проституция - это среда, в которой этой женщине опасно, потому что вы - зайчик, но другие наносят этим женщинам телесные повреждения - до тяжелых, и правоохранители такие заявления не принимают.
Поэтому, народные избранники должны сделать все для уничтожения преступной среды секс-эксплуатации, а не инвестировать в нее.
Напомню, что за проституцию у нас установлена административная ответственность. То есть, клиент проститутки по сути участвует в совершении правонарушения.
Кроме того, у нас установлена уголовная ответственность за сутенерство, сводничество, втягивание в проституцию и содержание домов. И вы, как клиент, всего этого касаетесь - вы подпитываете этот преступный бизнес.
Богдан Яременко переписывался в ВР с проституткой
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