Секс-скандал в ВСУ получил продолжение: стало известно о новых жертвах

Командира военной части А-1358 Виктора Иванива, вокруг которого разразился секс-скандал, обвинили в домогательствах еще восемь женщин-военных.

Об этом ТСН сообщил Алексей Вдовиченко – муж 24-летней лейтенанта Валерии Сикал, которая подала заявление в полицию на начальника.

Однако, по словам мужчины, все они боятся признаться в этом публично. При условии анонимности, одна из возможных жертв рассказала, что Иванив якобы не один раз предлагал стать его любовницей.

Валерия Сикал kr24.com.ua

"Предлагал взаимную помощь: он мне, а я ему в плане сексуальной. Однажды было такое, что подошел ко мне. Когда командир встает, то тоже надо встать. Он подошел, хотел обнять и поцеловать, рукой взял за грудь, я отвернулась и вышла из кабинета", – поделилась женщина.

При этом, в военной части от любых комментариев отказались. Иванив продолжил выполнять свои обязанности, однако, по словам других военных, уехал в отпуск.

Валерия Сикал и Виктор Иванив Антикор

По данным журналистов, официально командир женат, хотя живет с другой женщиной. У него трое детей – по непроверенной информации, от разных отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, винницкие правоохранители открыли уголовное производство против Иванива по подозрению в домогательствах.

Позже стало известно, что командир приказывал ставить клизмы своим подчиненным и снимать это на видео.

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