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12 декабря • обновлено в 18:49
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Секс на "новом матрасе": нардеп прокомментировала интимную переписку во время заседания ВР

1.7т
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Депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова прокомментировала переписку со своим мужем о сексе на "новом матрасе" во время заседания Верховной Рады.

"Матрас, на котором сплю, ужасный. Нужно было менять. Благодарность мужу!", - написала она на своей странице в Facebook.

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Скриншот

Скриншот

Facebook Галины Третьяковой

Нардеп Галина Третьякова

Нардеп Галина Третьякова

Цензор.нет

Как писал OBOZREVATEL, интимная переписка нардепа попала на фото. Инцидент произошел во время утренней сессии ВР, где обсуждали закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО".

Третьякова переписывалась со своим мужем Сергеем Поповым. Согласно сообщениям, он заказал новый матрас, который должны уже сегодня привезти.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Галина Третьякова
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