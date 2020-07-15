Секреты 'убыточности': как и куда утекают миллионы 'Укрзалізниці'

Когда речь заходит о повышении качества пассажирских перевозок или обновлении подвижного состава – в "Укрзалізнице" заявляют об убыточности предприятия, обладающего монополией на железнодорожные перевозки. Этот же тезис – убыточность – рефреном звучит во время каждого явного или скрытого повышения тарифов на грузовые или пассажирские перевозки: свои управленческие промахи в компании предпочитают перекладывать на плечи бизнеса, который из-за отсутствия альтернативы вынужден пользоваться услугами УЗ, или обычных граждан, до сих пор по инерции предпочитающих поезда, и ездящих с советским "комфортом" по почти европейской цене.

"Не хватает" денег в УЗ не только на своих клиентов, но и на собственных работников. Так, недавно разгорелся громкий скандал вокруг срыва программы ПЦР-тестирования медиков 8 ведомственных железнодорожных больниц: во время эпидемии коронавируса защиту собственных врачей в УЗ считают мелочью, не стоящей внимания. Сами медики убеждены: эта ситуация является логическим продолжением политики недавно назначенной руководительницы Филиала "Центра охраны здоровья Натальи Белинской, которая, по их мнению, пытается разрушить систему ведомственной медицины УЗ, продав здания 8 железнодорожных больниц за бесценок.

Однако далеко не на всем в госкомпании экономят так же сильно, как на клиентах и сотрудниках. В "убыточной" УЗ находят возможность выплачивать членам наблюдательного совета общества космические зарплаты в сотни тысяч гривен. И легко спускают миллионы через коррупционные схемы при проведении закупок.

OBOZREVATEL начинает серию расследований, посвященных тому, что же происходит на "Укрзалізниці". Сегодня расскажем, как проходят так называемые черные тендеры, в которых, как в черных дырах, исчезают огромные деньги.

Куда исчезают деньги

По словам уже экс-председателя правления АО "Укрзалізниця" Евгения Кравцова, в 2019 году общество заключило почти 7,5 тыс. договоров на общую сумму 13,4 млн грн. И при проведении части тендеров были допущены настолько наглые нарушения,что они вызвали настоящую бурю в обществе и привлекли внимание правоохранительных органов.

Из свежего, только за июнь. Недавно Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении должностным лицам АО "Укрзалізниця". Директора филиала Главного информационно-вычислительного центра УЗ, а также его бывшего заместителя подозревают в том, что, вступив в сговор с руководителем и бенефициаром двух частных предприятий, они попытались "наварить" 10 млн грн на организации сервиса по продаже электронных билетов на "Бориспольский экспресс". Сообщение об этом 10 июня появилось на официальной странице САП в Фейсбук и на официальном портале НАБУ.

Суть коррупционной схемы заключалась в следующем. Еще в 2018-м чиновники инициировали закупку нового программного обеспечения для организации системы продаж е-билетов, подделали документы, чтобы не выходить на открытые торги – и за 10,4 млн грн купили программное обеспечение, которое фактически дублирует уже существующий на сайте УЗ сервис по продаже билетов. При том, что компания, которая разрабатывала https://booking.uz.gov.ua, предлагала бесплатно добавить в него соответствующий сервис. К счастью, из-за начала досудебного расследования средства так и не были перечислены со счетов УЗ.

Участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("незаконченное покушение на завладение денежными средствами АО "Укрзализныця" в особо крупном размере, совершенное должностными лицами государственной компании путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц").

А 11 июня уведомление о подозрении получил руководитель одного из центральных филиалов УЗ. Его подозревают в служебной халатности, которая повлекла за собой убытки в размере 850 млн грн. Подробности громкого дела обнародовали в Офисе генерального прокурора. Подозреваемый руководитель не обеспечил надлежащего оформления спецразрешений на проведение взрывных работ на гранитных карьерах. Поэтому в 2017-2018 годах было проведено 9 взрывов на Житомирщине и добыто свыше 340 тыс куб.м. горной массы. Это и спровоцировало ущерб для окружающей среды, который оценивается почти в миллиард гривен.

"Черные тендеры" УЗ

Но одной из важнейших статей расходов для УЗ всегда была закупка смазочных материалов. И эти тендеры пока внимания правоохранителей и антикоррупционных органов не привлекли. А зря: их проведение наталкивает на мысль – на УЗ активно используют старые добрые коррупционные схемы, которые за годы "убыточной" работы монополиста уже стали классикой.

Так, в скандал вылилось проведение во время карантина двух идентичных тендеров - UA-2019-12-19-000033-b и UA-2019-12-19-000033-a. Через эти процедуры УЗ планировала закупить горюче-смазочных материалов на общую сумму более 260 млн грн.

Сначала все шло вроде нормально. Заявки на участие в торгах подали сразу 7 компаний: ООО "Араз Ойл", ООО "Торум", ООО "Август Пром", ООО "КСМ Трейд", ООО "Научно-производственное предприятие "Хилл Корпорейшн Юкрейн", ООО "Корнет Холдинг", ООО "Мироил". То есть, казалось бы, выбирать УЗ было из кого.

Однако не тут-то было. Двух претендентов на участие - азербайджанскую компанию "Араз Ойл" и "Мироил", зарегистрированную в Бердянске - тендерный комитет УЗ отсеял сразу. Остальных к аукциону допустили – правда, всего на несколько часов: именно столько на сайте Прозоро напротив всех 5 претендентов числился статус "допущены к аукциону".

Секреты "убыточности": как и куда утекают миллионы "Укрзалізниці" Скриншот

А дальше УЗ вдруг передумала – и отменила допуск для 3 компаний из 5 допущенных. За право поставлять горюче-смазочные материалы государственном монополисту остались соревноваться ООО "Хилл Корпорейшн Юкрейн" и ООО "Корнет Холдинг".

Такое "непостоянство" со стороны тендерного комитета УЗ заинтересовало журналистов. Копнув глубже, они установили: трех участников от участия в аукционе отстранили по надуманным причинам, тогда как тем, кого решили допустить, "простили" реальные нарушения.

Так, например, директор ООО "КСМ-Трейд" Алексей Буйницкий рассказывал журналистам : его компании в УЗ отказали под предлогом отсутствия нескольких страниц в предоставленных ТУ на продукцию. В компании считают отказ противоправным: вся информация о предмете закупки - масла ГТ-50 - была предоставлена, а недостающие страницы касаются продукции, которая не имеет никакого отношения к аукциону. Эти страницы в "КСМ-Трейд" решили изъять по просьбе завода-изготовителя, который запретил разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну. Чем не устроила УЗ остальная продукция, которую предлагал этот участник, по словам Буйницкого, тендерный комитет вообще никак не аргументировал.

Похожая история случилась и с другими двумя отстраненными претендентами на участие в тендере.

При этом, увидев "соринку в глазу" у трех отстраненных компаний, тендерный комитет не заметил "бревна" у тех, кто впоследствии выиграл тендеры. Так, например, казахская компания "Хилл Корпорейшн Юкрейн" предоставила декларации соответствия на предлагаемую продукцию, не соответствующие нормам ГСТУ. Это – грубое нарушение действующего законодательства, которое однозначно должно было привести к отказу в участии в тендере. Однако этого не случилось – компания не только была допущена к участию в аукционе, но и выиграла один из тендеров на сумму более 100 млн.

Еще больше нарушений допустил второй фаворит торгов – компания "Корнет Холдинг". Ее декларации тоже не соответствуют требованиям ГСТУ, а вдобавок в составе предложений участник предоставил техническое задание, которое не было согласовано и не соответствует требованиям, установленным в тендерной документации. Но это не послужило основанием для отстранения этого участника. Более того: именно эта компания была определена победителем по второй закупке.

В дополнение ко всему, именно эти компании предлагали самые высокие цены. По оценкам того же Буйницкого, только на этих тендерах государство потеряет более 100 млн грн.

Возмущенные отстраненные участники обратились в суд – и 25 мая, согласно Единому реестру судебных решений, Хозяйственный суд Киева своим постановлением запретил проведение закупок. Несмотря на это уже 28 мая тендерный комитет назвал победителей аукциона – "Хилл Корпорейшн Юкрейн" и "Корнет Холдинг" "разделили" между собой тендеры. При этом, скорость проведения тендеров и отсутствие хотя бы номинальных попыток побороться за победу между участниками наталкивают на мысль: аукцион проводился для создания видимости конкуренции и должен был выступить ширмой для давно достигнутых договоренностей.

Противоправно отстраненные участники обращались за защитой также в Антимонопольный комитет Украины – но тщетно: их жалобы в АМКУ отклонили. В ГБР, куда также представители этих компаний писали заявления, их переадресовали в НАБУ. Однако в главном антикоррупционном органе никаких нарушений в действиях УЗ не заметили – и жалобу даже регистрировать не стали.

Представители УЗ обжаловали решение суда первой инстанции в Окружном административном суде Киева до 19 июня. Заседание, по данным СМИ, произошло в пятницу, решение в пользу УЗ было принято уже после завершения рабочего дня, но как только оно было принято – УЗ в срочном порядке заключила договор с "Корнет Холдингом".

Впрочем, самые интересные моменты всплыли после того, как разбираться в тендерных хитросплетениях на УЗ взялись журналисты. В частности, корреспонденты "Стоп коррупции" попытались узнать больше о компании "Корнет Холдинг" - и выяснили: у компании нет сайта, по юридическому адресу фирмы расположены совсем другие объекты, а основатели компании – учитель физкультуры Ивано-Франковского колледжа физического воспитания Юрий Пожар и бывший путевой мастер УЗ Святослав Пилипюк - живут в другом городе.

И их компания якобы фигурирует сразу в 16 судебных делах.

Интересную информацию раскопали журналисты и еще об одном новом фаворите УЗ – НПП "Хилл Корпорейшн Юкрейн". В открытых источниках указано, что конечным бенефициаром этой фирмы является казахский бизнесмен Дулат Кожамжаров, вероятно имеющий родственные связи с казахскими властями. Другая его компания - производитель масел ТОО "High Industrial Lubricants & Liquids Corporation (HILL)" - работает на российском сырье. Поэтому не исключено, что косвенно УЗ в какой-то мере может финансировать государство-агрессора.

За последние три года НПП "Хилл Корпорейшн Юкрейн" фигурировала, по данным СМИ, в двух уголовных производствах.

Кроме того, журналисты также обнаружили, что в настоящее время к проведению тендерных закупок УЗ имеет отношение фигурант "дела Свинарчуков" Юрий Шиганов. Согласно резонансному расследованию Дениса Бигуса о коррупции в оборонной отрасли, господин Шиганов может быть причастен к проведению фиктивных конкурсов между связанными фирмами, которые поставляли контрабандную продукцию по завышенным ценам на предприятия "Укроборонпрома". В частности, на аудиозаписях, обнародованных журналистами, фигурирует человек с голосом, похожим на голос Шиганова, который отвечал за тендеры на Житомирском бронетанковом заводе. Из-за этого господина Шиганова подозревали в нанесении государству ущерба в размере 250 млн гривен.

Следствие по этому делу продолжается. Несмотря на это, с марта 2020 года господин Шиганов трудится в должности заместителя директора филиала "Центр обеспечения производства", через который сейчас проходят все тендеры "Укрзализниці". И описанные закупки горюче-смазочных материалов на четверть миллиарда гривен – далеко не единственный странный тендер, проведенный при Шиганове. Так что закупки по заведомо завышенным ценам, противоправное отстранение части участников аукционов, тендеры, которые выглядят прописанными специально под "нужных" участников и дискриминация всех остальных – в УЗ сейчас фиксируются довольно часто.

Удивляет позиция и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрика. Точнее, полное отсутствие позиции у человека, который должен нести персональную ответственность за сохранность древних коррупционных схем. Не слышно и о любых действиях в направлении обеспечения честной конкуренции при проведении тендеров УЗ и со стороны наблюдательного совета. Созданный как раз для предотвращения подобных историй и наведения наконец порядка в вечно "убыточном" акционерном обществе, он, по факту, стал всего лишь очередной дорогостоящей статьей расходов: ни адекватной реакции, ни действенных мер по пресечению хотя бы одной из резонансных коррупционных схем наблюдательный совет так до сих пор и не продемонстрировал.

При этом, все эти схемы, которые обходятся государству и УЗ в десятки миллионов гривен, очень вероятно, санкционированные на уровне топ-менеджмента компании.

Мы продолжим разбираться с коррупционными схемами в УЗ и назовем фамилии тех, кто непосредственно на них зарабатывает. Потому что считаем недопустимым, когда за чье-то желание жить на широкую ногу должно платить государство в целом и каждый его гражданин в частности.

Поэтому OBOZREVATEL просит министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, других министров и правоохранительные органы, которые имеют возможность хоть как-то повлиять на ситуацию, обратить внимание на то, как через тендеры "Укрзализниці" в нашем государстве вымываются огромные средства – и повлиять на ситуацию в рамках своих полномочий .

Ведь бездействие в прекращении таких массовых хищений государственных средств, в конечном итоге, ничем не лучше участия в коррупционных схемах