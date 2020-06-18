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Секретный документ "ДНР" о "параде" слили в сеть: отдан приказ сгонять молодежь

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
4,6 т.
Террористы на Донбассе

Террористы на Донбассе

В сети появился документ террористов "ДНР" о подготовке к "параду победы", который должен пройти одновременно с московским 24 июня.

В нем содержится широкий перечень лиц, являющихся пособниками оккупантов, а также раскрыт план по массовому принудительному сбору молодежи на пропагандистское мероприятие. Протокол боевиков опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Сергей Нещадим.

"Тут интересненький документик подкинули из "дыры". О том, как "дырляндия" "парад" планирует проводить. Как говорится, еще горяченький со стола, с подписи. Интересные персоны тут светятся. Документ не крайний. Продолжение будет", – пообещал защитник.

В частности, в нем от "Министерства образования и науки ДНР" требуют предоставить "администрации" Донецка заявку на доставку "курсантов" "Донецкого высшего общевойскового командного училища" и лицеистов "Донецкого лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой" для участия в репетициях и "параде".

"Администрации Донецка обеспечить доставку троллейбусами "курсантов" и лицеистов от места дислокации до площади Ленина на репетиции и "парад победы" для участия в репетициях и параде и обратно", – сказано в протоколе.

Документ террористов о подготовке к "параду"

Документ террористов о подготовке к "параду"

На пропагандистское шествие намерены сгонять молодежь

На пропагандистское шествие намерены сгонять молодежь

В документе засветилось множество имен оккупационных главарей

В документе засветилось множество имен оккупационных главарей

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) обнародовал на личном Telegram-канале фото, на которых видно, что к "параду", несмотря на разгар эпидемии коронавируса в мире, приобщают даже школьников. Речь идет о членах военизированной детской организации оккупантов "Юнармия".

Несмотря на карантин, маршировать заставят даже детей

Несмотря на карантин, маршировать заставят даже детей

На шествие согнали членов "Юнармии"

На шествие согнали членов "Юнармии"

Оккупанты маршируют по Донецку

Оккупанты маршируют по Донецку

Репетиция "парада" в Донецке

Репетиция "парада" в Донецке

Секретный документ "ДНР" о "параде" слили в сеть: отдан приказ сгонять молодежь

Секретный документ "ДНР" о "параде" слили в сеть: отдан приказ сгонять молодежь

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в России ветеранов Второй мировой войны, которые на параде Победы 24 июня в Москве должны находиться на одной трибуне с президентом РФ Владимиром Путиным, отправили на двухнедельный карантин.

УкраинаДонецкроссийская пропагандаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеДНРВооруженные силы УкраиныАнатолий Штефан
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  1. /Расследования