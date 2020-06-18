Секретный документ "ДНР" о "параде" слили в сеть: отдан приказ сгонять молодежь

В сети появился документ террористов "ДНР" о подготовке к "параду победы", который должен пройти одновременно с московским 24 июня.

В нем содержится широкий перечень лиц, являющихся пособниками оккупантов, а также раскрыт план по массовому принудительному сбору молодежи на пропагандистское мероприятие. Протокол боевиков опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Сергей Нещадим.

"Тут интересненький документик подкинули из "дыры". О том, как "дырляндия" "парад" планирует проводить. Как говорится, еще горяченький со стола, с подписи. Интересные персоны тут светятся. Документ не крайний. Продолжение будет", – пообещал защитник.

В частности, в нем от "Министерства образования и науки ДНР" требуют предоставить "администрации" Донецка заявку на доставку "курсантов" "Донецкого высшего общевойскового командного училища" и лицеистов "Донецкого лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой" для участия в репетициях и "параде".

"Администрации Донецка обеспечить доставку троллейбусами "курсантов" и лицеистов от места дислокации до площади Ленина на репетиции и "парад победы" для участия в репетициях и параде и обратно", – сказано в протоколе.

Документ террористов о подготовке к "параду"

На пропагандистское шествие намерены сгонять молодежь

В документе засветилось множество имен оккупационных главарей

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) обнародовал на личном Telegram-канале фото, на которых видно, что к "параду", несмотря на разгар эпидемии коронавируса в мире, приобщают даже школьников. Речь идет о членах военизированной детской организации оккупантов "Юнармия".

Несмотря на карантин, маршировать заставят даже детей

На шествие согнали членов "Юнармии"

Оккупанты маршируют по Донецку

Репетиция "парада" в Донецке

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в России ветеранов Второй мировой войны, которые на параде Победы 24 июня в Москве должны находиться на одной трибуне с президентом РФ Владимиром Путиным, отправили на двухнедельный карантин.