Секретная военная база: полиция взялась за блогеров

Полиция начала досудебное расследование в отношении блогеров, которые проникли на территорию танкового склада.

Материалы были внесены в ЕРДР по ч.1 ст.162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а так же незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан) Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Было установлено, что неизвестные лица незаконно проникли на территорию предприятия в Харькове, где проводили незаконную съемку, которую впоследствии выложили в интернет.

paul-itk.livejournal.com

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и причастных лиц. Блогерам грозит до трех лет ограничения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля блогеры обнаружили на территории Харьковского бронетанкового ремонтного завода заброшенную военную базу с новыми танками. Парни провели видеосъемку, которую выложили в сеть.