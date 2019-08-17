Сэкономили на детях? Всплыла шокирующая информация о пожаре в лагере "Виктория"

За пожарную безопасность в лагере "Виктория" в Одессе, где во время возгорания в 2017 году погибли трое детей, отвечает бывшая вожатая-воспитательница Алена Адамская.

Именно она накануне трагедии отключила пожарную сигнализацию, сообщает "Думская". После того, как директор лагеря Петрос Саркисян оказался в СИЗО, она исполняла обязанность руководителя лагеря.

Как поясняла Адамская в ходе судебного разбирательства, сигнализацию она отключала регулярно, так как, по ее словам, она часто включалась без причины.

Противогазы в лагере "Виктория" Думская

Сейчас Адамская заявляет, что проинспектировала монтаж системы для обеспечения пожарной безопасности и проконтролировала ход работ.

Алена Адамская на заседании суда Скрин видео

Кроме того, как выяснили журналисты, в "Викторию" закупили маски индивидуальной защиты (противогазы), которые не пригодны для очистки от угарного газа.

Перед новым заездом детей мэрия специально выделила средства на противогазы, которые разместили в каждой комнате лагеря.

Однако, родители обратили внимание, что противогазы российские и на них установлены не те фильтры. Фильтр для очистки от углекислого газа стоит дороже, и, видимо, горсовет решил сэкономить.

Противогазы в лагере "Виктория" Думская

Напомним, пожар в одесском детском лагере "Виктория" вспыхнул в ночь на 16 сентября 2017 года. Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Трое из них погибли.

Согласно данным экспертизы ГСЧС, причиной пожара стал забытый включенным кипятильник в одной из комнат воспитателей.

Как писал OBOZREVATEL:

В Одессе в ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли девять человек.

На ситуацию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман.

Среди основных версий случившегося полиция рассматривает инсценировку с целью сокрытия убийства.

Выяснилось, что на "Токио Стар" в Одессе еще в 2015 году жаловались из-за антисанитарии. Так, в заведении проводилась проверка в рамках шоу "Ревизор", во время которой в отеле нашли множество нарушений.

Руководство не позволило провести плановую проверку отеля в июле 2019 года.

Владельцем "Токио Стар" является 47-летний бизнесмен Вадим Черный, известен своей сомнительной репутацией.

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