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Сэкономили на детях? Всплыла шокирующая информация о пожаре в лагере "Виктория"

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За пожарную безопасность в лагере "Виктория" в Одессе, где во время возгорания в 2017 году погибли трое детей, отвечает бывшая вожатая-воспитательница Алена Адамская.

Именно она накануне трагедии отключила пожарную сигнализацию, сообщает "Думская". После того, как директор лагеря Петрос Саркисян оказался в СИЗО, она исполняла обязанность руководителя лагеря.

Как поясняла Адамская в ходе судебного разбирательства, сигнализацию она отключала регулярно, так как, по ее словам, она часто включалась без причины.

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Противогазы в лагере

Противогазы в лагере "Виктория"

Думская

Сейчас Адамская заявляет, что проинспектировала монтаж системы для обеспечения пожарной безопасности и проконтролировала ход работ.

Алена Адамская на заседании суда

Алена Адамская на заседании суда

Скрин видео

Кроме того, как выяснили журналисты, в "Викторию" закупили маски индивидуальной защиты (противогазы), которые не пригодны для очистки от угарного газа.

Перед новым заездом детей мэрия специально выделила средства на противогазы, которые разместили в каждой комнате лагеря.

Однако, родители обратили внимание, что противогазы российские и на них установлены не те фильтры. Фильтр для очистки от углекислого газа стоит дороже, и, видимо, горсовет решил сэкономить.

Противогазы в лагере

Противогазы в лагере "Виктория"

Думская

Напомним, пожар в одесском детском лагере "Виктория" вспыхнул в ночь на 16 сентября 2017 года. Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Трое из них погибли.

Согласно данным экспертизы ГСЧС, причиной пожара стал забытый включенным кипятильник в одной из комнат воспитателей.

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Тема
Пожар в детском лагере Виктория
Место
Украина Одесса
Теги
лагерь "Виктория" пожар фотографии
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