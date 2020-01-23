"Заплатил $32 тысячи": бывший пленник "ЛНР" признался, как попал на обмен

Освобожденный из плена "ЛНР" украинец Денис Секацкий заявил, что заплатил за включение в список на обмен 32 тысячи долларов.

Подробности он рассказал в интервью "Цензор.НЕТ". По словам мужчины, такая ситуация сложилась только с теми украинцами, о которых молчали СМИ.

"Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп – за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны "ЛНР". Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката", – поделился Секацкий.

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Он добавил, что военных, имена которых звучали в новостях, это не касалось.

"Им повезло – по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях – и они были неприкосновенны. Да, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично считался "пропавшим без вести" 5 месяцев", – пояснил бывший пленник.

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