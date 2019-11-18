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18 ноября • обновлено в 03:32
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"Сейчас будет взрыв!" В сети показали "горячие" фото с передовой на Донбассе

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В сети показали фотографии с передовой на Донбассе, на которых изображены украинские защитники, не дающие врагам спуску.

Соответствующие снимки обнародовал украинский фотограф Анатолий Степанов на своей странице в Facebook, рассказав, как проходят дни и ночи в зоне боевых действий.

"Туманное утро под Новолуганским насыщенно адреналином. Мы идем на позицию, которую оборудуют бойцы Национальной гвардии Украины. Слышно далекий выход, и офицер, который ведет нас, приседает. Повторяем его действия. Шелест где-то над лесом и там, где мы проходили минут пять назад, гремит взрыв восемьдесят второй миллиметровой мины", – рассказал он.

Украинские военные наблюдают за террористам

Украинские военные наблюдают за террористам

Анатолий Степанов / Facebook

По словам Степанова, далее нужно преодолевать несколько десятков метров до позиции, где расположен спасительный окоп.

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"Раскатистый выстрел из ПТРК и крупнокалиберная пуля с молниеносной скоростью пролетает где-то в ветвях. В окопе гораздо уютнее. Можно перевести дыхание. Сейчас будет взрыв. Ребята зарываются в землю, проводят инженерные работы. "В пехоте есть фраза: хочешь жить – копай", – говорит их молодой командир. Земля вздрагивает, и все вокруг наполняется громким шелестом. Нас накрывает мощный ливень из комков земли, которую поднял в воздух взрыв. Они стучат по каскам, одежде, сухим листьям. Дым перед окопом рассеивается, и ребят ждет нелегкая работа. Окоп растет и углубляется", – добавил он.

Украинские военные на Донбассе

Украинские военные на Донбассе

Анатолий Степанов / Facebook

Далее Степанов уточняет, что украинских защитников ждут обычные вечера и ночи: звездное небо, пулеметные прострелы, пристальное наблюдение.

"Коптер, который пытается повиснуть над позицией. По нему валят из стрелкового оружия и отгоняют в ночную темноту. Молодые и невероятно мотивированы ребята не дают спуска врагу, инициатива всегда остается за ними", – резюмировал он.

Ночь на передовой на Донбассе

Ночь на передовой на Донбассе

Анатолий Степанов / Facebook

Украинские защитники на Донбассе

Украинские защитники на Донбассе

Анатолий Степанов / Facebook

Фото с передовой

Фото с передовой

Анатолий Степанов / Facebook

Украинские военные не дают спуску террористам

Украинские военные не дают спуску террористам

Анатолий Степанов / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Причиной стал обстрел, который зафиксировали на этом участке.

  • Представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского.

  • Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе Петровского начнется 8 ноября.

  • В ответ на это главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил представителям СММ ОБСЕ о готовности начать разведение 9, а не 8 ноября. А также призвал украинскую сторону "проявить здравый смысл" в этом вопросе.

  • 9 ноября стартовало разведение войск в районе Петровского.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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