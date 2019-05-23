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"Съедают серую зону пядь за пядью": в "ДНР" пожаловались на успехи ВСУ

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Вооруженные силы Украины постепенно отвоевывают оккупированные земли на Донбассе.

Об успехах ВСУ написало российское издание "Свободная пресса". По мнению эксперта Изборского клуба Александра Дмитриевского, террористы проигрывают только якобы потому, что боятся главу РФ Владимира Путина.

"По моим убеждениям, ВСУ действуют наиболее нагло, "съедают" серую зону пядь за пядью. Донбасские бойцы этого не делают — из-за непререкаемого авторитета Путина, выступившего одним из основных инициаторов "Минска-2", — заявил он.

Террористы Донбасса

Террористы Донбасса

ТАСС

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Дмитриевский считает, что оккупанты могут быстро отвоевать потерянные позиции.

"Насколько это критично? Да, есть такое. Но получив условный одобрительный сигнал от Путина, "ДНР" и "ЛНР" в считанные часы вернут себе куда более серьезные территории, чем "серые зоны". И пусть Киев на этот счет никаких иллюзий не питает", — пригрозил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков признался, что боевики несут масштабные потери в противостоянии с Объединенными силами.

"Серой зоны уже нет ВСУ "скушали" ее за прошлый год в этом районе полностью", заявил он о Докучаевске.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
ДНРтеррористы "ДНР"
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леня зе
леня зе
заходишь по важей ссылке и попадаешь-Донбасс: Ехали-ехали, и случайно заехали к «сепарам» Как бойцы ВСУ попадают в плен к ополченцам, и что их там ждет? на Кремль работаете?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватные утырки еще и авторитета имеют? Или авторитет имеет ватных утырков?)
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
Бешенство Ватки, вони по черзі це роблять. ось тільки авторитетів у них значно менше, ніж просто ватанів, тож авторитетам важче.
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Мир Миру
Мир Миру
Мир наступає.
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