Украина приняла решение по учениям Sea Breeze-2020: привлекут корабли НАТО
Международные учения Sea Breeze-2020 в связи с пандемией коронавируса будут проходить в территориальных водах Украины исключительно в морской фазе с привлечением авиации.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины. Как рассказали военные, переговоры касательно учений проходили в Одессе по видео-конференции с 26 по 29 мая.
"Основное внимание будет уделено отработке безопасности операций в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона и тому подобное", – сказано в сообщении.
Участие в Sea Breeze-2020 примут около десяти стран и корабли постоянной группы НАТО.
"В мае, в связи с всемирной пандемией, были предложены изменения в формат, наши партнеры полностью поддержали такую инициативу, и во время финальной конференции, совместными усилиями был доработан формат украинского-американских учений, с учетом новых требований.
Это даст возможность провести указанные мероприятия без угрозы для здоровья личного состава стран-участниц", – заявил временно исполняющий обязанности командующего подготовки Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Алексей Доскато.
Как писал OBOZREVATEL, ранее на одном из полигонов на Донбассе прошли масштабные плановые учения 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" Вооруженных сил Украины.