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Сделка со следствием? Замы Луценко тайно встретились со Ставицким: появились аудио

3.3тЧитать новость на украинском

Журналисты получили документальные подтверждения, что высокопоставленные сотрудники Генеральной прокуратуры встречались с чиновниками времен Януковича, чтобы договориться о результатах их уголовных дел.

Как утверждает "Слідство.Інфо", заместители генпрокурора Украины Евгений Енин и Анжела Стрижевская тайно встречались с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким в Израиле.

Журналистам удалось заполучить даже аудиозапись разговора, который состоялся 13 ноября 2016 года в одном из отелей Тель-Авива и длился около часа.

По мнению "Слідства.Інфо", именно из-за встречи дело Ставицкого передали в суд только этой весной, хотя оно было готово еще полтора года назад.

На встречу Ставицкий пришел в сопровождении раввина Александра Левина. Также там присутствовали украинские адвокаты подозреваемого экс-министра Инна Рафальская и Игорь Бойко, а также израильский адвокат Евгений (фамилию расслышать не удалось. - Ред.).

Во время разговора Енин сообщил, что обоих заместителей уполномочил на разговор сам генеральный прокурор.

На аудио слышно, как собеседники обсуждают переквалификацию дела Стрижевского и собираются переходить к условиям договоренности, но никаких конкретных соглашений достигнуто не было.

По мнению журналистов, эта встреча могла иметь целью склонение Ставицкого к соглашению со следствием.

Енин в интервью "Слидству.Инфо" отметил, что соглашение со следствием обязательно предполагает обличительные показания подозреваемого и для таких переговоров обычно избирается "нейтральная площадка".

Стрыжевская в комментарии изданию отказалась комментировать встречу, ссылаясь на тайну следствия.

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При этом сам Енин сообщил, что неформальных встреч со Ставицким не было.

Журналисты также публиковали еще одну аудиозапись - телефонного разговора между, вероятно, Ставицким и неустановленным лицом по имени Коля.

Разговор состоялся в июне 2017 года, через семь месяцев после встречи в израильском отеле. Во время него собеседники обсуждают посредничество Коли между Ставицким и Анжелой, вероятно, по уголовному делу экс-министра.

По словам Коли, перед его встречей с Анжелой подозреваемый экс-министр должен передать 200 (вероятно, тысяч долларов. - Ред.). Это якобы требование самой Анжелы.

"Спросить Анжелу Стрижевскую о вероятности такой договоренности не удалось - она ​​положила трубку во время разговора с журналистом Слидства.Инфо. Связаться с Эдуардом Ставицким через его адвокатов для получения комментариев также не получилось", - отмечают журналисты.

Сам Енин в комментарии "Громадському" назвал обнародованные записи провокацией и пообещал предоставить подробные объяснения 12 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году прокурора ГПУ арестовали из-за дел с окружением Ставицкого.

Персоны
Евгений ЕнинЭдуард Ставицкий
Место
Украина
Объекты
ГПУСМИ
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