"Сделка с полицией": жена подозреваемого в убийстве Ноздровской сделала серьезное заявление

Жена подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрия Россошанского Ольга заявила, что мужчина мог заключить сделку с полицией, оговорив себя в обмен на амнистию сына.

Об этом она рассказала в интервью "Стране".

"Я его спрашиваю, Юра зачем ты признался на суде в убийстве Ирины Ноздровской? Зачем ты себя оклеветал? А он мне отвечает: "Не переживай, ты под охраной". Я ему говорю: "Юра, ты в себе? Тебя, что обкололи чем-то?". А он опять мне про охрану", – поведала она детали после задержания Россошанского.

По мнению женщины, это был намек на то, что он сознательно принял такое решение.

"Муж больше всего на свете любит наших детей и ради них готов на все. К сожалению, добиться освобождения Димы (сын Россошанских, из-за которого погибла в ДТП сестра Ноздровской) путем судебных тяжб мы не смогли. Поэтому Юра мог заключить сделку с кем-то из больших чинов в полиции в обмен на амнистию для Димы. А что делать если справедливости у нас в стране нет? Впрочем, я считаю, что Юра напрасно принес себя в жертву", – отметила она.

Ольга считает, что полиции выгодно "свалить" на Россошанского всю вину "мол, быстро раскрыли такое громкое дело". Женщина отметила, что правоохранители "могут пообещать все что угодно".

"А потом забудут о своих словах. И будут мои мужчины сидеть в тюрьме до бесконечности", – резюмировала женщина.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ольга рассказала подробности о том, как дважды задерживали ее мужа. Ольга заявила, что Россошанский заранее что-то чувствовал.