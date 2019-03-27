Сделан настоящий прорыв: Наев назвал три главных успеха ООС на Донбассе

Объединенные силы на Донбассе за год проведения операции укрепили позиции украинских защитников, захватили новые территории и, в целом, изменили ход военных действий.

Командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев в интервью "Голосу України" назвал три самых главных успеха ООС. Первый, по его словам, — это создание зон безопасности в районе проведения ООС и взятие под контроль ряда населенных пунктов.

"Второе — это упорядочение и оптимизация структуры сил и средств, входящих в состав Объединенных сил, четкая вертикаль, которая дает возможность наиболее эффективно осуществлять управление войсками и решать комплекс различных задач", — сказал командующий.

Третьим успехом Наев назвал прогресс в деле восстановления разрушенной в результате боевых действий инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, проведения и обеспечения ремонтно-восстановительных работ на различных объектах критической инфраструктуры региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий ООС заявил, что российские солдаты, которые втихаря воюют на Донбассе, не заслуживают права называться военными.

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