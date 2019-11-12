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12 ноября • обновлено в 07:21
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Сделали аборт: на Николаевщине изнасиловали школьницу

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На Николаевщине 14-летней школьнице сделали аборт после изнасилования. О том, что с ней произошло, девочка не рассказывала родителям.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области. Как выяснилось, против воли девочки с ней вступил в половые отношения 27-летний знакомый.

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В этот момент родителей не было дома. О беременности девочки они узнали от врачей, когда состояние ее ухудшилось. Школьнице пришлось сделать аборт по решению матери.

Насильником оказался житель соседнего села, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Его доставили в отделение полиции. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

На Николаевщине изнасиловали школьницу

На Николаевщине изнасиловали школьницу

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Днепром мужчина изнасиловал ребенка. Матери не было дома.

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Место
Украина
Тег
изнасилование
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