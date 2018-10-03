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''Сделала ставку Россия'': Бородай назвал имя будущего главаря ''ДНР''

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Временный главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин может занять эту "должность" на постоянной основе на "выборах", которые оккупанты собираются провести в ноябре. Именно его кандидатура активно поддерживается Россией.

Об этом в интервью пропагандистскому СМИ "Федеральное агентство новостей" рассказал так называемый глава "Союза добровольцев Донбасса", террорист Александр Бородай. Он отметил, что среди всех конкурентов за этот "пост" именно Пушилин имеет самые высокие шансы, потому что на него "сделали ставки".

"Реальных (конкурентов. — Ред.) нет... Давайте говорить откровенно: Пушилин — это кандидат, который поддержан Россией. Поддержан по ряду абсолютно понятных, элементарных причин. Пушилин был формально вторым человеком в "республике". При этом реальных рычагов власти все это время у него практически не было. Но в силу занимаемой им должности он был даже не "одним из донбасских политиков", а единственным, кто очень плотно взаимодействовал с Москвой", — раскрыл террорист информацию.

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Бородай сообщил, что среди местного населения, поддерживающего режим оккупации, Пушилин особой популярностью не пользуется. Больше всего там "любят" экс-главу "службы безопасности ДНР" Александра Ходаковского, но он, по мнению террористического большинства, на "выборы" не пойдет.

"Ходаковский мог бы составить конкуренцию Пушилину, если бы мог присутствовать на выборах. Но я сомневаюсь, что он на выборы вообще как-то попадет", — сообщил Бородай.

Также он рассказал, что в "предвыборной гонке" будут участвовать еще несколько кандидатов, в большей мере ради создания "массовки".

"Говорить о рейтинге Губарева (Павел Губарев, глава организации террористов "Народное ополчение Донбасса". — Ред.) сейчас не стоит. Я думаю, что он допущен к выборам, потому что никакой проблемы для Пушилина не представляет. А кого-то надо все-таки допустить. Ну, еще допустят пару-тройку всяких-разных спойлеров. Поэтому я, честно говоря, ожидаю убедительной победы Дениса Пушилина на предстоящих выборах главы "ДНР", — сказал Бородай.

И. о. главы террористов

И. о. главы террористов "ДНР" Денис Пушилин

Как писал OBOZREVATEL, после убийства Александра Захарченко его место на посту предводителя донецких террористов занял Денис Пушилин. Его было назначено временным исполняющим обязанности на период до "выборов" нового главы. В сентябре СБУ обнародовала доказательства причастности людей Пушилина к заказному убийству Захарченко. Устранение главаря готовили несколько месяцев, а детали обсуждали на курорте в Турции.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Денис ПушилинАлександр Бородай
Место
УкраинаДонецк
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Gordon Yury
Gordon Yury
Можно подумать, что в ОРДЛО будут выборы... Смешно читать такие "умозаключения" из уст палача Донбасса, каким является Бородай. Руководить там будет тот, кого назначат в Кремле...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Вы как тот гитлер, который вроде бы уже начал захватывать земли СССР, но не смог сломить жителей ни одного города, Ленинград голодал но дождался возмездия. Нацисты, печальную участь вашего нацистского режима никакой томос не спасет, только в ад)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Люто вас нацисты ненавидят на Донбассе)) какую бы сказку вы не сочиняли... За ваши зверства вас не простят.
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