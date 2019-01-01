В Запорожье жестоко избили лидера "АвтоЕвроСилы": фото 18+

В Запорожье избили лидера организации "АвтоЕвроСила" Влада Погорелова за замечание.

Как написал он в Facebook, на него напали после того, как он сделал замечание по поводу использования пиротехники.

"Простреленная нога и многочисленные травмы из-за замечания не бросать петарды под авто", — написал Погорелов.

Избитый Погорелов facebook.com/profile.php?id=100014262880126

Избитый Погорелов facebook.com/profile.php?id=100014262880126

Информацию об избиении также подтвердили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Как сообщила пресс-секретарь Екатерина Людвик, в понедельник, 31 декабря, в 18:28 в Коммунарский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен гражданин 1988 года рождения.

"По словам потерпевшего, травмы он получил около 18:00 на улице Новокузнецкая от неизвестного в ходе конфликта. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Lanos. С помощью принятых мер автомобиль нашли во дворе на улице Стешенко в Запорожье", — отметила Людвик.

Сотрудники полиции установили, что нападение совершил мужчина 1981 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Продолжается расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Пологах Запорожской области двое несовершеннолетних нанесли друг другу увечья в драке из-за девушки.