Украинские знаменитости направили мощное послание Сенцову: полный текст

Более 50 украинских деятелей культуры и общественных деятелей призвали украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова прекратить голодовку.

Об этом говорится в письме украинцу, которое, в частности, подписали Лина Костенко, Иван Дзюба, Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Юрий Макаров, Иван Малкович, Александр Ройтбурд. Текст послания опубликовал в Facebook глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров.

"В украинском обществе бродило переживание: имеем ли мы право просить тебя остановить голодовку? Мы сильно волновались, мы не смели к тебе обратиться. С одной стороны, мы едины с тобой в твоем требовании. С другой стороны, мы боимся за твою жизнь и за жизнь всех хлопцев. Все люди доброй воли и за рубежом, и в Украине поддерживают твою идею с требованием освободить всех", – сказано в заявлении.

Олег Сенцов

Авторы письма подчеркнули, что Сенцов в первую очередь необходим живым.

"В мире не так много людей такой воли, как ты. Мы знаем, что ты не любишь, когда о тебе говорят хорошее. Но такой волевой, крепкий духом человек нам нужен живым. Именно для того, чтобы продолжить дальнейшую борьбу за всех наших хлопцев, за которых ты готов жизнь положить. Ты нам нужен. Даже из тюрьмы ты смог объединить всех нас для этой борьбы", – говорится в письме.

Составители письма напомнили историю с прекращением голодовки лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

"Когда Мустафа держал самую длительную голодовку и уже был готов расстаться с жизнью, к нему на свидание приехала мать с братом с запиской от Андрея Сахарова. В ней Сахаров писал, что просит Мустафу отказаться от голодовки. О том, что для всех единомышленников и соратников гораздо важнее его жизнь, чем его, пусть героическая, смерть. Не учесть мнение Сахарова, отказать Сахарову Мустафа не мог. Он прекратил голодовку", – напомнили авторы.

"Олег, мы присоединяем к нашей просьбе просьбу Андрея Сахарова и Мустафы Джемилева. Сделай для нас этот подвиг любви", – говорится в письме.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.

После этого ряд российских деятелей культуры обратились к Путину с просьбой о помиловании Сенцова. 22 июня адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что сам режиссер не обратится к главе РФ с прошением, потому что он против этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестра Сенцова опровергла слухи о состоянии его здоровья.