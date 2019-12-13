Главная Новости
14 декабря • обновлено в 01:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Сделаем все, чтобы освободить": МВД обратились к итальянскому обществу по делу Маркива

947
Читать материал на украинском

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко выразили поддержку нацгвардейцу Виталию Маркиву, осужденному в 2014 году за убийство итальянского журналиста 2014 года Андреа Роккелли.

В эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" они призвали итальянское общество садить за решетку людей, основываясь на фактах и доказательствах, а не на эмоциях (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы в Украине делаем все, чтобы дать доказательства для защиты Виталия Маркива для его итальянских адвокатов, чтобы у них были факты и доказательства, мы очень надеемся, что апелляция, которая состоится весной в городе Милан, будет основываться на фактах и доказательствах, а не на эмоциях. И итальянская конституция, и законодательство требуют, чтобы обвиняли человека на основании доказательств. Мы изучили 167 страниц приговора против Виталия Маркива. Там нет ни одного факта, который бы показывал, что он точно виновен. Мы в Украине сделаем все, чтобы его освободить", – заявил Геращенко.

Антон Геращенко

Антон Геращенко

Новости
Маркив защищал Украину в самые тяжелые времена, и мы не оставим его на произвол судьбы – Геращенко

Также он подметил, что в защиту Маркива выступают итальянские адвокаты и некоторые политики:

"Что касается апелляции, мы взяли наших бойцов Нацгвардии, командующего Нацгвардии, министра внутренних дел, поехали на суд и дали им показания, которые они хотели. И мы хотим, чтобы эти показания легли в основу. И за нас очень известные итальянские адвокаты, некоторые политики выступили против этого приговора. И мы рассчитываем на справедливость".

"Сделаем все, чтобы освободить": МВД обратились к итальянскому обществу по делу Маркива

В свою очередь Арсен Аваков резюмировал:

"Я обращаюсь к итальянскому обществу. Мы считаем, что очень важно, чтобы в Италии были справедливые приговоры. Нельзя осуждать невиновного. Дело Ракелли, то как он умер, очень неоднозначно".

Как писал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Арест Маркива в Италии" на OBOZREVATEL.

Тема
Арест Маркива в Италии
Персоны
Виталий Маркив Арсен Аваков Антон Геращенко Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
8
Смешно
0
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кор Павел
Кор Павел
Вы не виновных зжигаете заживо, а виновного пытаетесь освободить. Будет мразота сидеть!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ничего страшного! Выйдет ещё молодым, 60-ти не будет
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги