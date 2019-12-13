"Сделаем все, чтобы освободить": МВД обратились к итальянскому обществу по делу Маркива

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко выразили поддержку нацгвардейцу Виталию Маркиву, осужденному в 2014 году за убийство итальянского журналиста 2014 года Андреа Роккелли.

В эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" они призвали итальянское общество садить за решетку людей, основываясь на фактах и доказательствах, а не на эмоциях (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы в Украине делаем все, чтобы дать доказательства для защиты Виталия Маркива для его итальянских адвокатов, чтобы у них были факты и доказательства, мы очень надеемся, что апелляция, которая состоится весной в городе Милан, будет основываться на фактах и доказательствах, а не на эмоциях. И итальянская конституция, и законодательство требуют, чтобы обвиняли человека на основании доказательств. Мы изучили 167 страниц приговора против Виталия Маркива. Там нет ни одного факта, который бы показывал, что он точно виновен. Мы в Украине сделаем все, чтобы его освободить", – заявил Геращенко.

Антон Геращенко

Также он подметил, что в защиту Маркива выступают итальянские адвокаты и некоторые политики:

"Что касается апелляции, мы взяли наших бойцов Нацгвардии, командующего Нацгвардии, министра внутренних дел, поехали на суд и дали им показания, которые они хотели. И мы хотим, чтобы эти показания легли в основу. И за нас очень известные итальянские адвокаты, некоторые политики выступили против этого приговора. И мы рассчитываем на справедливость".

В свою очередь Арсен Аваков резюмировал:

"Я обращаюсь к итальянскому обществу. Мы считаем, что очень важно, чтобы в Италии были справедливые приговоры. Нельзя осуждать невиновного. Дело Ракелли, то как он умер, очень неоднозначно".

Как писал OBOZREVATEL:

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