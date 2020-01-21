"Сдают зачеты": Путин перекинул на Донбасс курсантов из Санкт-Петербурга

Воевать против Украины на Донбасс прибыли курсанты-артиллеристы из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил бывший военнослужащий и менеджер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук в интервью УП.

По его словам, россияне усилили незаконные вооруженные формирования террористов "ЛНР".

"Курсанты приезжали и в 2016 году, тогда они стреляли по Авдеевке. Если память не изменяет, они за одну ночь выпустили по Авдеевке 500 или 600 снарядов. А в 2017 году такая же ситуация была на Мариупольском направлении. Наша разведка докладывала, что приехали курсанты из России, и они будут сдавать зачет", – рассказал Рымарук.

"Сейчас их идентифицировали, зафиксировали, есть перехват, разведка докладывает о том, что они работают в Луганской области", – добавил он.

Путин перекинул на Донбасс курсантов из Питера

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе готовят новое разведение войск, Украина и РФ обсудили 9 участков, однако пока что договорились лишь по одному.

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