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22 января • обновлено в 00:06
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"Сдают зачеты": Путин перекинул на Донбасс курсантов из Санкт-Петербурга

1.1т
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Воевать против Украины на Донбасс прибыли курсанты-артиллеристы из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил бывший военнослужащий и менеджер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук в интервью УП.

По его словам, россияне усилили незаконные вооруженные формирования террористов "ЛНР".

"Курсанты приезжали и в 2016 году, тогда они стреляли по Авдеевке. Если память не изменяет, они за одну ночь выпустили по Авдеевке 500 или 600 снарядов. А в 2017 году такая же ситуация была на Мариупольском направлении. Наша разведка докладывала, что приехали курсанты из России, и они будут сдавать зачет", – рассказал Рымарук.

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"Сейчас их идентифицировали, зафиксировали, есть перехват, разведка докладывает о том, что они работают в Луганской области", – добавил он.

Путин перекинул на Донбасс курсантов из Питера

Путин перекинул на Донбасс курсантов из Питера

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе готовят новое разведение войск, Украина и РФ обсудили 9 участков, однако пока что договорились лишь по одному.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Интересно, а сикоко кастрюлеголовых поверят этой херне и начнут возмущаться?
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Mititel Alexandr
Mititel Alexandr
)))))) ПАЦТАЛОМ)))
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