"Сдают экзамены!" В ООС раскрыли коварные планы российских снайперов на Донбассе

Оккупационные вооруженные формирования России на Донбассе продолжают вести огонь по позициям украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия. В то же время ряды ВС РФ у Марьинки пополнил отряд российских снайперов.

Поэтому в течение последних нескольких дней на участке фронта царит неспокойная ситуация. Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что почти каждый день армейцы наблюдают одиночные прицельные выстрелы со стороны врага. Именно в результате одного из таких 18 декабря на одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского обстрела погиб местный житель.

В Марьинке во время вражеского обстрела погиб мирный житель Facebook/Операция Объединенных сил

"Военнослужащими бригады была оперативно организована эвакуация пострадавшего из сектора обстрела. Военные медики пытались вернуть мужчину к жизни, но это было бесполезно. За несколько минут он скончался на месте возле собственного двора", – напомнили в ООС.

А местные рассказали подробности трагедии. По словам госпожи Веры, ее 57-летний сосед Михаил, как всегда, сидел на скамейке возле своего двора, когда в спину попал вражеский снайпер. Пуля застряла в животе.

Местные жители рассказали, как по ним стреляют российские снайпера Facebook/Операция Объединенных сил

"Я увидела его тело на дороге, когда просто вышла на улицу. Думаю, что Михаил в поисках помощи прошел где-то метров десять после ранения, там остался один его тапок. Выстрелов не слышала, но сразу позвала на помощь соседа. Вызвали скорую, но военные медики прибыли на место раньше", – вспомнила женщина.

Со своей стороны представитель командования воинской части, военная Алина отметила, что накануне примерно в семь вечера вражеский снайпер оборвал жизнь и их побратима Василия Лисицына.

В ВСУ отмечают, что это не единственные факты беспринципных действий российских снайперов Facebook/Операция Объединенных сил

"Сначала враг начал бить с ручного противотанкового гранатомета. Так оккупанты выманивали армейцев на огонь снайперов. К сожалению, одна из вражеских пуль калибром 7,62 мм попала Василию в голову. Он погиб сразу, на боевом посту", – рассказала она.

По утверждению военной, это не единственные факты беспринципных и безнравственных действий российских снайперов. Например, в полдень 25 ноября в результате обстрела в Марьинке была ранена еще одна местная женщина.

В Марьинке большинство домов разрушены дотла Facebook/Операция Объединенных сил

"Женщина передвигалась по городу со своим полуторагодовалым ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала ей в грудную клетку и прошла насквозь, вызвав перелом плечевой кости руки. Военные медики вовремя оказали пострадавшей первичную помощь и доставили ее в городскую больницу," – добавила Алина.

В Марьинке большинство домов разрушены дотла Facebook/Операция Объединенных сил

В то же время по данным армейской разведки, активизация вражеских снайперов именно у Марьинки не случайна. Недавно в Донецкую область из России заехали выпускники снайперской школы. И сейчас вблизи этого населенного пункта они сдают свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки.

"У врага только одна цель – нанести как можно больше ущерба Украине. И для них не имеет значения, какая перед ними цель – то военный или гражданский. Этот участок фронта вражеские снайперы используют только как полигон", – подытожил военнослужащий с позывным "Койот".

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 19 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации всего раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. По данным штаба Операции Объединенных сил, потерь в рядах ВСУ нет.

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