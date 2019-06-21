ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Сдавал наших бойцов: на Донетчине осудили предателя Украины

911Читать материал на украинском

Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Так, суд признал его виновным по статьям о "создании террористической группы или террористической организации" и "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", – передает "Громадське".

Уточняется, что Кирсанова приговорили к 9 годам тюрьмы еще в 2016 году, однако он подал апелляцию и дело рассмотрели еще раз.

Новости
"ДНР", вперед!" Под Киевом задержали иностранцев-провокаторов

Валерий Кирсанов

Валерий Кирсанов

0629.com.ua

В частности, осужденный передавал боевикам данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ в Мариуполе и Донецкой области.

Отмечается также, что боевики получали от Кирсанова данные о результатах обстрелов членами группировки "ДНР" поселков Заря, Гнутово, Виноградное, микрорайона "Восточный".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали еще троих убитых на Донбассе террористов фейковых республик "ЛНР" и "ДНР".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
УкраинаМариуполь
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel