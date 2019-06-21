Сдавал наших бойцов: на Донетчине осудили предателя Украины

Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Так, суд признал его виновным по статьям о "создании террористической группы или террористической организации" и "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", – передает "Громадське".

Уточняется, что Кирсанова приговорили к 9 годам тюрьмы еще в 2016 году, однако он подал апелляцию и дело рассмотрели еще раз.

Валерий Кирсанов 0629.com.ua

В частности, осужденный передавал боевикам данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ в Мариуполе и Донецкой области.

Отмечается также, что боевики получали от Кирсанова данные о результатах обстрелов членами группировки "ДНР" поселков Заря, Гнутово, Виноградное, микрорайона "Восточный".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали еще троих убитых на Донбассе террористов фейковых республик "ЛНР" и "ДНР".

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