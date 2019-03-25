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Сдавал данные об АТО: в Россию сбежал экс-сотрудник СБУ

24.8тЧитать материал на украинском

В Россию сбежал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он признался, что после Майдана работал на страну-агрессора.

Коллаборационист даже устроил в Москве специальную пресс-конференцию, которую посвятил Дню Службы безопасности Украины. На ней он рассказал о своей подрывной деятельности, сообщает "360tv" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Василий Прозоров

Василий Прозоров

Скриншот видео

Прозоров работал в центральном аппарате СБУ и с 2014 года снабжал Россию секретными данными о ходе АТО. Во время пресс-конференции, организованной кремлевскими пропагандистами, он озвучил ряд циничных фейков о защитниках Украины.

К примеру, Прозоров заявил, что Киев изначально якобы предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса, которых хотели объявить пособниками террористов.

Также экс-СБУшник солгал о том, что в зоне боевых действий на Донбассе якобы есть украинские тайные тюрьмы, одна из которых находится на мариупольском аэродроме. "Кровь впиталась в бетон, стены исцарапаны ногтями задержанных", — озвучил дикую страшилку Прозоров. Он заверил, что в их стенах происходит множество убийств, которые якобы лежат на совести полка "Азов".

Помимо всего перебежчик выдал "сенсацию" о том, что СБУ проводит операцию "пауки в банке", которая направлена на дискредитацию органов террористических "ЛНР" и "ДНР". По его словам, все ликвидированные главари боевиков — якобы результат работы СБУ.

Новость обновляется.

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Место
Украина
Тег
СБУ
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Борсук Олег
Борсук Олег
Первая ласточка.😁
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Вареник Владимир
Вареник Владимир
Предатель, он и есть предатель. Закончит свою жалкую жизнь нана свалке. Если конечно он не ФСБешник российский, засланный.
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Мартинюк Олександр
Мартинюк Олександр
Кацап-есть кацап, из нации врунов и предателей.
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