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22 января • обновлено в 01:15
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"Сдал" террористов: на Донбассе загадочно исчез фанат "ДНР". Подробности и видео

1.4т
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На Донбассе загадочно исчез фанат "ДНР" Александр Болотин.

Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, предположив, что он пропал из-за "длинного языка".

Член "общественной палаты ДНР" Болотин еще летом признался, что именно террористы первыми начинают обстрелы позиций ВСУ, когда украинские военные соблюдают перемирие.

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При этом ранее он активно поддерживал оккупантов и выступал с критикой в сторону украинских бойцов.

Александр Болотин

Александр Болотин

фото из сети

Как писал OBOZREVATEL, ранее Болотин устроил публичные разборки с другим террористом. Они унижали и оскорбляли друг друга.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
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