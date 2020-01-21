"Сдал" террористов: на Донбассе загадочно исчез фанат "ДНР". Подробности и видео

На Донбассе загадочно исчез фанат "ДНР" Александр Болотин.
Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer, предположив, что он пропал из-за "длинного языка".
Член "общественной палаты ДНР" Болотин еще летом признался, что именно террористы первыми начинают обстрелы позиций ВСУ, когда украинские военные соблюдают перемирие.
При этом ранее он активно поддерживал оккупантов и выступал с критикой в сторону украинских бойцов.
Александр Болотин
фото из сети
Член общественной палаты дЫнЫрЫ Сашка Болотин ранее обвинил опЛоЧленцев в провокационных обстрелах позиций ВСУ и назвал их "быдлом в погонах".— Дежурный по дЫнЫрЫ (@dezhurka_dYnYrY) 9 июня 2019 г.
Теперь еще и послал всех недовольных наХуй!👏👏👏 pic.twitter.com/yVUpBBvo5G
Пропал мальчик. Зовут дядя Саша. Особая примета - длинный язык #Болотин #розыск #Донецк pic.twitter.com/yjE2fjnJ1m— Necro Mancer (@666_mancer) 21 января 2020 г.
Член "общественной палаты ДНР" Александр Болотин признал, что именно ДНРовцы первыми начинают обстрелы позиций ВСУ, когда украинские военные молчат и соблюдают перемирие.— Денис Казанський (@den_kazansky) 9 июня 2019 г.
Впервые такое признание сделал человек с той стороны, проживающий в Донецкеhttps://t.co/boWPl5g7DF
Как писал OBOZREVATEL, ранее Болотин устроил публичные разборки с другим террористом. Они унижали и оскорбляли друг друга.
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