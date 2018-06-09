Сдал россиян с потрохами: Объединенные силы задержали шпиона "ДНР". Видео допроса

Военная контрразведка Объединенных сил разоблачила шпиона террористов "ДНР", который раскаялся в преступных действиях и сдал своих кураторов. (Также опубликовано видео допроса. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца)

"Сотрудники СБУ из состава Объединенных сил продолжают мероприятия по прекращению деятельности агентов и информаторов незаконных вооруженных формирований. Так, в результате проведенной представителями военной контрразведки Объединенных сил спецоперации задержан житель города Мариуполь, который в 2014 году присоединился к боевикам террористической организации "ДНР" и с оружием в руках выполнял указания своих главарей", – сообщает пресс-центр штаба ООС.

Террорист с позывным "Итальянец" направил его на территорию подконтрольную Украины для сбора развединформации.

Мужчина рассказал, что на блокпосту наблюдал неоднократно,как проходили самоходные артиллерийские установки и солдаты в российской форме и шевронами РФ наверху.

"Они отличались от техники "ДНР", потому что были покрашены в другой цвет. Проезжали в сторону поселка Молодежное, от туда вели огонь в сторону Новотроицкого", - рассказал житель Мариуполя.

После службы, он переехал в Волноваху, где ему начали писать бывшие "сослуживцы".

"С требованиями присылать им разведданные по месту города Волноваха и размещения воинских частей Украины",- отметил мужчина.

"Оперативники военной контрразведки определенное время держали шпиона под наблюдением, что сделало невозможным сбор и передачу им ценной информации для своих кураторов. В рамках открытого 08.06.2018 следователями СБУ уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины "Создание террористической группы или террористической организации" продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", – сообщили в штабе.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

"Учитывая то, что шпион не успел нанести ущерб интересам Украины, раскаялся в своих противоправных действиях и сотрудничает со следствием, он может принять участие в специальной программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", в рамках которой осуществляются мероприятия по освобождению от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях т.н. "ДНР/ЛНР", - резюмировали в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве задержали предпринимателя, который финансировал террористов.