Сдал Кремлю украинских патриотов: в Харькове задержали шпионившего для России копа

9 апреля Служба безопасности Украины задержала сотрудника ГУ Нацполиции в Харьковской области по подозрению в шпионаже для Генштаба Вооруженных сил России.

Он, используя служебное положение, собирал и передавал российскому куратору секретную информацию, циркулирующую в Министерстве внутренних дел и Национальной полиции, передает пресс-служба СБУ.

По данным украинской спецслужбы, полицейского завербовали, когда он находился в российском Белгороде. Кадровый российский офицер воспользовался тем, что украинский правоохранитель лояльно относится к политике властей РФ.

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Скрин видео

Скрин видео

"Также выяснено, что этот российский военный разведчик находился на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей в составе оперативных групп ГУ ГШ ВС РФ и активно формировал агентурные сети с граждан Украины для выполнения ими различного рода разведывательно-подрывных задач против нашего государства", – отметил на брифинге представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.

Установлено, что задержанный встречался со своим куратором на территории Белгородской области и передавал ему секретную информацию. Свои поездки украинец обосновывал коллегам тем, что якобы ездит в гости к родственникам.

Настюк уточнил, что информация касалась воинских подразделений и силовых структур, которые дислоцированы в Харьковской области и задействованы в операции Объединенных сил на Донбассе. Также полицейский предоставлял сведения об укомплектовании частей службы охраны порядка и мобилизационных планах спецформирований полиции.

"Речь идет об информации с грифом "Секретно" и "Для служебного пользования", – подчеркнул пресс-секретарь СБУ.

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В ходе обыска жилья шпиона были обнаружены магнитные носители информации с грифом ограниченного доступа. На компьютере полицейского нашли файлы, свидетельствующие о сборе сведений о патриотических жителях Харьковской области.

Одну из таких "подборок" шпион назвал "Нацисты и их пособники в г. Харьков". В ней были перечислены личные сведения об около 500 жителях, их адреса и страницы в соцсетях.

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"Здесь есть полные установочные данные, идентификаторы связи, адреса проживания, страницы в соцсетях относительно более пятисот украинских граждан. Это и активисты общественных политических объединений, волонтерских движений, добровольцы Национальной гвардии, участники АТО, и другие", – добавил представитель СБУ.

"Об идейной основе противоправной деятельности полицейского свидетельствует также значительное количество выявленных материалов антиукраинского содержания, пропаганды "Новороссии", "Харьковской Народной республики" и идей "русского мира", – сказано в сообщении пресс-службы.

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Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК ("Государственная измена").

Как писал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины задержала бывшего бойца "Грузинского национального легиона" Вано Надирадзе, который был объявлен в розыск органами Национальной полиции Украины и незаконно попал в страну с территории Молдовы.

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