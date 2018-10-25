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Сдал и загадочно исчез: стала известна судьба чистильщика ''повара'' Путина

5.8тЧитать материал на украинском

Объявленный в розыск Валерий Амельченко, который, по его словам, работал в структурах близкого к Кремлю бизнесмена, внесенного в санкционный список США за вмешательство в выборы, Евгения Пригожина, также известного как "шеф-повар Путина", пришел в 64-й отдел МВД по Санкт-Петербургу.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на неназванные источники, он в присутствии адвоката попросил прекратить свой розыск и заявил, что никто не совершал против него преступлений.

Отмечается, что в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу не смогли оперативно прокомментировать информацию. Журналист "Новой" Денис Коротков, автор материала, сообщил, что сам Амельченко не связывался с ним.

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Вмешательство в выборы: в США обвинили россиянку из команды ''повара'' Путина

Валерий Амельченко

Валерий Амельченко

"Новая газета"

Мужчину объявили в розыск после того, как он пропал после встречи с журналистом вечером 2 октября в кафе "Шоколадница" на петербургской Малой Садовой улице. Около 21:22 во время телефонного звонка Амельченко сообщил журналисту о слежке. После этого разговор прервался, собеседник перестал отвечать на звонки.

До этого Валерий Амельченко рассказал, что его привлекли к работе на структуры Пригожина в 2012 году. По его словам, он участвовал в операциях по отравлению химическими препаратами и выполнял другие задачи в России, Украине, в "Л/ДНР" и в Сирии по поручению "кураторов" из структур Пригожина.

Как сообщал OBOZREVATEL, у "повара" Путина оказалось уголовное прошлое.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Темы
Конфликт в СирииВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Русский Солдат
Русский Солдат
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