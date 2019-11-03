"Считает себя царем": в России сказали, как Путин оправдается за убийства на Донбассе

Глава РФ Владимир Путин смог бы избежать приговора в Гаагском трибунале, поскольку вряд ли лично отдавал приказы убивать.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил политтехнолог и автор книги "Путинбург" Дмитрий Запольский.

"Он же чекист, понимает, что его тоже слушают и что он тоже под контролем у своего же окружения. Зачем оставлять на себя компромат? Есть же специально обученные люди в свите", - считает он.

"Предъявить Путину обвинения в какой-то там Гааге вряд ли удастся. Он будет оправдан при любой современной юридической системе. Путину даже выгодно создание какого-то трибунала, который длился бы 3 года, и он оттуда выйдет в белых одеждах и еще компенсацию потребует", - считает Запольский.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры по Донбассу в "нормандском формате" вряд ли состоятся до конца 2019 года. Сейчас вопрос №1 для Кремля – это Сирия.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся