Счет на сотни: названо число военных РФ, ликвидированных на Донбассе с начала ООС

С момента начала Операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупанты потеряли 450 человек живой силы.
Еще 850 кадровых российских военных были ранены с 30 апреля 2018 года, отметил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Интерфакс- Украина.
"По данным нашей разведки, с начала Операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники", — рассказал он.
ООС на Донбассе
politeka.net
В этом контексте Наев подчеркнул, что украинские военнослужащие, привлеченные к ООС, дают и будут давать адекватный ответ на каждый случай обстрелов со стороны оккупационных войск. "Ни один выстрел врага не остается безнаказанным", — заверил генерал-лейтенант.
ООС на Донбассе
"РБК-Украина"
В целом численность российских войск на Донбассе, по словам Наева, составляет 32 тыс. человек, из которых 11 тыс. являются российскими военнослужащими.
"Нам известно о наличии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российских регулярных военных формирований — первого и второго армейских корпусов (1-й АК — "ДНР"; 2-й АК — "ЛНР". — Ред.) общей численностью около 32 тыс. человек, 11 тыс. из которых — россияне. Руководящие должности данных формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РФ", — сказал командующий ООС.
При этом он подчеркнул, что 1-й и 2-й АК — это не некое добровольческое "ополчение ЛНР/ДНР", а регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ, дислоцирующейся в городе Новочеркасск Российской Федерации.
Наев также рассказал о вооружении и военной технике, которыми располагают эти незаконные вооруженные формирования.
"Основу их вооружения составляет советская техника, впрочем, не редкость на частично оккупированных территориях и современное российское вооружение, в частности, средства радиоэлектронной борьбы "Репеллент", "Житель", "Шиповник-Аэро". Именно с помощью этих комплексов российско-оккупационные войска препятствуют работе БПЛА СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также на глубину до 60 км от линии разграничения на территории, контролируемой правительством Украины", — резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL,
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Эта новость разозлила представителей Кремля, и они поспешили заявить, что не считают военным достижением прорыв ВСУ на востоке Украины. В частности, член Совета Федерации РФ Игорь Морозов отметил, что эта территория якобы постоянно переходит из рук в руки.
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