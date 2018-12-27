Счет на сотни: названо число военных РФ, ликвидированных на Донбассе с начала ООС

С момента начала Операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупанты потеряли 450 человек живой силы.

Еще 850 кадровых российских военных были ранены с 30 апреля 2018 года, отметил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Интерфакс- Украина.

"По данным нашей разведки, с начала Операции Объединенных сил потери противника составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Кроме того, уничтожено 28 единиц военной техники", — рассказал он.

ООС на Донбассе politeka.net

В этом контексте Наев подчеркнул, что украинские военнослужащие, привлеченные к ООС, дают и будут давать адекватный ответ на каждый случай обстрелов со стороны оккупационных войск. "Ни один выстрел врага не остается безнаказанным", — заверил генерал-лейтенант.

ООС на Донбассе "РБК-Украина"

В целом численность российских войск на Донбассе, по словам Наева, составляет 32 тыс. человек, из которых 11 тыс. являются российскими военнослужащими.

"Нам известно о наличии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российских регулярных военных формирований — первого и второго армейских корпусов (1-й АК — "ДНР"; 2-й АК — "ЛНР". — Ред.) общей численностью около 32 тыс. человек, 11 тыс. из которых — россияне. Руководящие должности данных формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РФ", — сказал командующий ООС.

При этом он подчеркнул, что 1-й и 2-й АК — это не некое добровольческое "ополчение ЛНР/ДНР", а регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ, дислоцирующейся в городе Новочеркасск Российской Федерации.

Наев также рассказал о вооружении и военной технике, которыми располагают эти незаконные вооруженные формирования.

"Основу их вооружения составляет советская техника, впрочем, не редкость на частично оккупированных территориях и современное российское вооружение, в частности, средства радиоэлектронной борьбы "Репеллент", "Житель", "Шиповник-Аэро". Именно с помощью этих комплексов российско-оккупационные войска препятствуют работе БПЛА СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также на глубину до 60 км от линии разграничения на территории, контролируемой правительством Украины", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL,