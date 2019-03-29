Счет на дни: Полозов рассказал, чем грозит голодовка Грибу

Голодовка украинского политзаключенного Павла Гриба, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, может привести к необратимым изменениям и даже к его смерти.
Об этом в эфире ObozTV заявил адвокат Николай Полозов. Он уточнил, что неизвестно, насколько хватит здоровья у Павла, поскольку в его случае счет может идти на дни.
"Возможно ли отговорить его от голодовки? Это все зависит от его внутреннего ощущения. Мы знаем, что, конечно, люди отказывались от такого. Тот же украинский политик Мустафа Джемилев после обращения правозащитника Андрея Сахарова прекращал голодовку", – сказал Полозов.
Если бы у украинского политзаключенного не было тех заболеваний, которые имеются, может, его и не стоило бы отговаривать от голодовки, уверен Полозов.
Павел Гриб
Радио Свобода
"Голодовка Гриба может привести к необратимым изменениям, к его смерти. Голодовка для политзаключенного – это зачастую крайняя форма протеста, сопротивления. Мы видели голодовку Олега Сенцова, Владимира Балуха… Но все таки это крепкие мужчины, у которых есть здоровье. Здесь мы говорим о молодом человеке, который изначально очень нездоров", – объяснил адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Павла Гриба похитили в Беларуси в сентябре 2017 года. ФСБ официально заявила, что украинец обвиняется в терроризме.
У заключенного были язвы на шее и лице, когда он встречался с консулами. Кроме того, он жаловался на боли в желудке.
В апреле Игорь Гриб, отец Павла, рассказал, что в СИЗО не реагировали на жалобы сына и не предоставляли ему медицинскую помощь, хотя состояние здоровья сильно ухудшилось. 3 июля суд в Ростове-на-Дону продлил ему арест до 20 декабря.
В июле также появилась информация, что Гриба жестоко избили заключенные и отобрали у него все вещи и лекарства.
В конце 2018 года политузник практически потерял зрение, у него сильно ухудшилась память.
В январе 2019 года Павел Гриб заявил, что в ходе следствия к нему применялось физическое насилие.
Суд в Ростове-на-Дону постановил приговорить Павла Гриба к шести годам лишения свободы в колонии. По версии следствия, в 2017 году 19-летний Гриб, находясь в Украине, через интернет якобы убеждал старшеклассницу Татьяну Ершову из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, а после – сбежать из страны.
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