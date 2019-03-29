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Счет на дни: Полозов рассказал, чем грозит голодовка Грибу

1.1тЧитать материал на украинском

Голодовка украинского политзаключенного Павла Гриба, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, может привести к необратимым изменениям и даже к его смерти.

Об этом в эфире ObozTV заявил адвокат Николай Полозов. Он уточнил, что неизвестно, насколько хватит здоровья у Павла, поскольку в его случае счет может идти на дни.

"Возможно ли отговорить его от голодовки? Это все зависит от его внутреннего ощущения. Мы знаем, что, конечно, люди отказывались от такого. Тот же украинский политик Мустафа Джемилев после обращения правозащитника Андрея Сахарова прекращал голодовку", – сказал Полозов.

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Если бы у украинского политзаключенного не было тех заболеваний, которые имеются, может, его и не стоило бы отговаривать от голодовки, уверен Полозов.

Павел Гриб

Павел Гриб

Радио Свобода

"Голодовка Гриба может привести к необратимым изменениям, к его смерти. Голодовка для политзаключенного – это зачастую крайняя форма протеста, сопротивления. Мы видели голодовку Олега Сенцова, Владимира Балуха… Но все таки это крепкие мужчины, у которых есть здоровье. Здесь мы говорим о молодом человеке, который изначально очень нездоров", – объяснил адвокат.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Теги
Павел ГрибголодовкаРоссияУкраина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Посмотрите на его фото. Жаль, что он не родился в древней Спарте.
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ефимов владимир
ефимов владимир
Должен побить рекорд гади савченко.
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Нацисты террористы не нуждаются в еде, в аду накормят.
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Д Алексей
Д Алексей
Mihailov Andrei, руССкие нацисты будут наказаны при жизни👎... не надейся мразь, что «боком» тебя обойдёт((( ублюдок ты ватный
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