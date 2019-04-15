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"Щеголял с оружием в руках": на Донбассе поймали опасного террориста "ДНР"

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В Славянске общей межведомственной группой сотрудников Госпогранслужбы и СБУ из состава Объединенных сил был задержан террорист "ДНР", воевавший на Донбассе против Украины.

Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба ООС. Уточняется, что сбор сведений и документирование участия боевика в террористической организации длилось в течение года.

Известно, что уроженец Донецка состоял в управляемом РФ незаконном вооруженном формировании "Гром", который дислоцировался в городе Харцызск и был создан российскими кураторами одним из первых на временно оккупированной территории Украины.

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"Щеголял с оружием в руках": на Донбассе поймали опасного террориста "ДНР"

facebook.com/pressjfo.news

"Щеголял с оружием в руках": на Донбассе поймали опасного террориста "ДНР"

facebook.com/pressjfo.news

До войны задержанный занимался предпринимательской деятельностью, а с началом боевых действий, по его словам, его якобы заставили примкнуть к НЗФ пророссийские боевики.

"Впрочем, это не мешало ему щеголять принадлежностью к преступной группировке, демонстрируя в соцсетях фото с оружием в руках", – сказано в сообщении пресс-службы ООС.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации). Материалы досудебного расследования направлены в суд.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на границе с аннексированным украинским Крымом пограничники задержали боевика "ЛНР", который ранее служил под руководством ликвидированного террориста Михаила Толстых (Гиви).

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР"Новости ДНРДНРНовости ДонбассазадержаниеООСГоспогранслужбаСБУ
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Файбер Моня
Файбер Моня
А где же фото реально взятого в плен "боевика"? Вместо него только фотки из соц. сетей. ))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты вам давно пулей мозги вышебли, чтоб вы даже не мечтали подходить к границам России)))
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