СБУшник утопил полицейского после пьяного ДТП

В октябре прошлого года в Кировоградской области погиб полицейский, которого бросил в колодец сотрудник СБУ, посчитав его погибшим в результате ДТП.

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции написал об этой истории в Facebook, отметив, что расследование уже завершено и передано в суд.

В начале октября 2017-го житель города Благовещенское сообщил об исчезновении сына, сотрудника уголовного подразделения местного отдела полиции. После поисков, в которых принимали участие как правоохранители, так и родные пропавшего, его тело было обнаружено в колодце посреди поля, а машина - в близлежащем водоеме.

Как удалось установить в результате расследования, погибший, 24-летний старший лейтенант полиции, поехал на собственном автомобиле "ВАЗ" отдохнуть в компании двух участковых офицеров Благовещенского отдела полиции, 27-летнего сотрудника СБУ и 33-летнего жителя Благовещенского района. Несмотря на то, что сезон официально еще не был начат, они решили выехать на охоту. Перед этим они выпили - для азарта.

Затем друзья заметили косулю и решили преследовать ее прямо на автомобиле, однако гонки по осеннему полю старый "Жигуль" не выдержал и перевернулся. В результате ДТП владелец машины, который сидел на пассажирском месте, оказался прижат металлическим каркасом и не подавал признаков жизни.

Вместо того, чтобы вызвать полицию и "скорую", ребята решили скрыть событие, чтобы она "не выплыла наверх". Положили своего друга в багажник другого автомобиля, а затем отвезли к колодцу посреди поля. 33-летний гражданский и сотрудник СБУ сбросили тело оперативника к колодцу, для надежности прикрепив к его ноги тяжелый камень. Машину же утопили неподалеку в карьере.

Судебно-медицинская экспертиза выявила, что смерть полицейского наступила не из-за ДТП, а в результате убийства по неосторожности. Было установлено, что причиной смерти 24-летнего правоохранителя стали не травмы, полученные в результате ДТП, а механическая асфиксия от утопления. Таким образом, если бы остальные участники происшествия вызвали на место аварии медиков, погибший остался в живых.

Жителю Благовещенского района, который находился за рулем на момент ДТП и после принимал участие в утоплении пострадавшего в колодце, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 119 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения и убийство по неосторожности. На данный момент он арестован без права внесения залога.

Сотруднику СБУ инкриминируют ч. 1 ст. 119 и ст. 396 УК Украины - убийство по неосторожности и сокрытие преступления. Он также содержится под стражей без возможности внесения залога. Соответствующие материалы по делу переданы в суд.

Что касается еще двух фигурантов, участковых офицеров полиции, то они оба уволены из органов. Кроме того, по решению Благовещенского районного суда Кировоградской области один из них был приговорен к трем годам лишения свободы за сокрытие преступления, однако на основании ст. 75 УК освобожден от отбывания наказания. Для него установлен испытательный срок в 2 года. Также начальника Благовещенского отдела полиции уволили с должности.

Как сообщал "Обозреватель", 17 апреля в Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус. В результате ДТП на месте погибли восемь человек, еще 21 пострадал.