СБУшник требовал $250 тысяч за молчание по делу о смерти нардепа, – ГБР

Правоохранители разоблачили подполковника Службы безопасности Украины на вымогательстве взятки в размере 250 тысяч долларов.

Деньги он требовал от гражданина за неразглашение сведений об обстоятельствах смерти одного из народных депутатов, сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

ГБР сообщило о подозрении подполковнику СБУ в вымогательстве взятки

По данным следствия, заместитель одного из отделов Управления СБУ в Одесской области возглавлял организованную преступную группировку в составе не менее четырех человек. На протяжение мая 2020 года они требовали у гражданина 250 тысяч долларов за неразглашение сведений об обстоятельствах смерти одного из народных депутатов, которые могут ему навредить. В случае отказа члены группировки угрожали применить насилие против родных пострадавшего.

Следователи ГБР сообщили подполковнику СБУ о подозрении по части 4 статьи 189 (вымогательство, которое нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой) Уголовного кодекса.

ГБР сообщило о подозрении подполковнику СБУ в вымогательстве взятки

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала в Виннице преступную группу, которая вымогала у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривен. Одним из задержанных оказался экс-сотрудник милиции, который представлялся советником главы государства.