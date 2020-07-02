СБУшник требовал $250 тысяч за молчание по делу о смерти нардепа, – ГБР
Правоохранители разоблачили подполковника Службы безопасности Украины на вымогательстве взятки в размере 250 тысяч долларов.
Деньги он требовал от гражданина за неразглашение сведений об обстоятельствах смерти одного из народных депутатов, сообщается на сайте Государственного бюро расследований.
По данным следствия, заместитель одного из отделов Управления СБУ в Одесской области возглавлял организованную преступную группировку в составе не менее четырех человек. На протяжение мая 2020 года они требовали у гражданина 250 тысяч долларов за неразглашение сведений об обстоятельствах смерти одного из народных депутатов, которые могут ему навредить. В случае отказа члены группировки угрожали применить насилие против родных пострадавшего.
Следователи ГБР сообщили подполковнику СБУ о подозрении по части 4 статьи 189 (вымогательство, которое нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой) Уголовного кодекса.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранение от занимаемой должности. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала в Виннице преступную группу, которая вымогала у местного предпринимателя более 1,1 миллиона гривен. Одним из задержанных оказался экс-сотрудник милиции, который представлялся советником главы государства.