СБУшник и прокурор сфабриковали дело против банкира и требовали $100 тысяч за его закрытие – ОГП

Сотрудника СБУ и прокурора подозревают в вымогательстве 100 тысяч долларов у банкира.

Сотруднику одного из главных управлений Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в фальсификации уголовного производства против банкира и вымогательстве 100 тысяч долларов за его закрытие.

Также подозрение внесены изменения в подозрение его сообщнику – прокурору Киевской местной прокуратуры, задержанному ранее, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"Сотруднику одного из Главных управлений СБУ сообщено о подозрении в служебном подлоге, заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления, а также мошенничестве, совершенном по предварительному сговору (ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 383; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Прокурору Киевской местной прокуратуры сообщено об изменении ранее сообщенной подозрения и о новой подозрение в совершении указанных уголовных правонарушений (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины)", – уточнили в ОГП.

По данным следствия, прокурор и сотрудник СБУ требовали от представителя банка 100 тысяч долларов за закрытие уголовного производства. Прокурор за эту сумму дополнительно обещал курировать деятельность банка, которая заключалась в том, что все правоохранительные органы Киева не будут регистрировать против него уголовные производства.

Уточняется, что подозреваемые составили заведомо неправдивые официальные документы о начале досудебного расследования и искусственно создали доказательства обвинения.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения СБУшнику в виде содержания под стражей, а прокурору – об увеличении размера залога до 10 млн грн и возложении дополнительных обязательств.

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